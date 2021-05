Królowa Elżbieta II chce odebrać Harry'emu spadek po księżnej Dianie? Już wydała szokujące rozkazy

Do tej pory wydawać by się mogło, że królewska żałoba związana ze śmiercią księcia Filipa, na dobre zbliży pogrążonych w żalu royalsów. Mówiło się nawet, że wielogodzinne rozmowy Harry'ego z Elżbietą II, a także jego spotkanie z księciem Williamem na nowo spoiły skonfliktowanych członków rodziny. Jednak najnowsze zalecania sędziwej monarchini mogą doprowadzić do kolejnego poważnego rozłamu wśród najbliższych Jej Królewskiej Mości. Jak donosi "The Sun" Elżbieta II ma zamiar odciąć Harry'ego i Meghan od pamiątek po zmarłej księżnej Dianie. Sprawdźcie szczegóły!

Królowa Elżbieta II odetnie Harry'ego i Meghan od pamiątek po księżnej Dianie

Wraz z rezygnacją z dworskich obowiązków, a także wyprowadzką na drugi kraniec świata książę Harry i Meghan Markle jednoznacznie odcięli się od brytyjskiej rodziny królewskiej. Para wraz ze swoją decyzją pozbyła się jednak nie tylko obowiązków, ale też wielu przywilejów, jak liczne tytuły (także te wojskowe), czy możliwość korzystania z królewskiego skarbca. Teraz okazuje się, że monarchia już nie tylko nie finansuje byłych Sussexów, ale zamierza podjąć kolejne poważne kroki w odsunięciu Meghan i Harry'ego od swojego dziedzictwa.

W czasach przed głośnym Megxitem, gdy Meghan i Harry jeszcze cieszyli się łaskawością royalsów, ciemnowłosa piękność, podobnie jak księżna Kate, ochoczo korzystała z królewskich dobrodziejstw w postaci zapierającej dech biżuterii. Charyzmatyczna aktorka wielokrotnie pozowała więc w koliach, kolczykach, czy pierścionkach, jakie przed nią nosiła m.in. księżna Diana. By tego było mało, po odejściu od rodziny królewskiej w ubiegłym roku, zagraniczne media rozpisywały się o tym, że Harry wraz z żoną zabrali ze sobą do USA precjoza warte miliony. Co ciekawe, nawet podczas głośnego wywiadu z Oprah Winfrey, była księżna zaprezentowała się w pięknej diamentowej bransoletce po zmarłej teściowej.

Jak donosi "The Sun" królowa właśnie podjęła decyzję, by raz na zawsze ukrócić te praktyki i zakazać Meghan noszenia królewskich klejnotów. Oznacza to, że żona księcia Harry'ego już nigdy nie będzie mogła założyć kolczyków, bransoletek, naszyjników, czy tiary, należących kiedyś do księżnej Diany. Powód? Jak podaje informator tabloidu, klejnoty stanowią nie tylko wartość sentymentalną, ale też pokaźny majątek rodziny królewskiej, z której Meghan i Harry postanowili odejść.

Czy najnowsze deklaracje ze strony królowej doprowadzą do tego, że Harry postanowi wejść na wojenną ścieżkę ze swoim bratem i księżną Kate, odbierając im jeden z ich najukochańszych skarbów? Przypominamy, że pierścionek zaręczynowy księżnej Kate, pierwotnie nie należał do korony ani księcia Williama, lecz...do księcia Harry'ego.

Imponujący pierścień ozdobiony diamentami i owalnym szafirem po rozwodzie Diany i Karola zgodnie z królewskim protokołem, wrócił do księcia i pozostał w Pałacu Kensington. Po tragicznej śmierci byłej żony, Karol zezwolił synom wybrać coś z biżuterii matki na pamiątkę. Wówczas książę William wybrał złoty zegarek Cartier warty 18 tysięcy funtów, a książę Harry jej pierścionek zaręczynowy z szafirem. Gdy William zdradził bratu, że zamierza oświadczyć się Kate Middleton, Harry postanowił wymienić się z bratem pamiątką. Dziś mówi się, że pierścionek zaręczynowy księżnej Kate jest wart ponad 10 razy więcej niż w chwili, kiedy należał on do Harryego.

Myślicie, że najnowsza decyzja Elżbiety II sprawi, że Harry chcąc ratować swój domowy budżet zmusi Kate do zwrócenia mu pamiątki po księżnej Dianie?

Królowa Elżbieta II podjęła poważną decyzję o całkowitym odcięciu Meghan i Harry'ego od królewskiego skarbca. Jej Królewska Mość nie tylko nie finansuje już byłych Sussexów, ale również zabroniła Meghan wypożyczania rodowej biżuterii.

Pierwotnie pierścionek zaręczynowy księżnej Kate należał do księcia Harry'ego. Dziś jego wartość wyceniana jest na 300 tysięcy funtów, czyli niemal trzy razy więcej niż pierścionek zaręczynowy królowej Elżbiety!