Reklama

Meghan Markle nie może liczyć na swoją rodzinę. Jedynie matka stanowi dla niej wsparcie. Od dawna plotkuje się, że Doria Ragland przeprowadzi się wkrótce do Wielkiej Brytanii, aby pomóc córce w opiece nad wnukiem lub wnuczką. Reszta rodziny Meghan Markle sprawia jej za to coraz więcej problemów. Na czele stoi przede wszystkim jej ojciec, który wykorzystuje każdą okazję do tego, aby było o nim głośno.

Zobacz także: Do mediów wyciekł list Meghan do ojca, który złamie wam serce! "Patrzyłeś jak cierpię"

Siostra Meghan Markle napisze o niej książkę?

Meghan Markle nie może też liczyć na przyrodnie małżeństwo. Wręcz przeciwnie, odkąd zaczęła się spotykać z księciem Harrym robią wszystko, aby ją zniszczyć. Brat Meghan Markle wysłał nawet list do wnuka królowej Elżbiety, w którym ostrzegał go przed swoją siostrą. Z kolei Samantha Markle wielokrotnie oczerniała ją w internecie. Teraz kobieta chce pójść o krok dalej. Zagraniczna prasa podaje, że siostra Meghan Markle zdecydowała się wydać dwie książki zatytułowane "W cieniu księżnej". Mają się one ukazać w kwietniu oraz w lipcu. Samantha Markle chce w nich zdradzić szczegóły z życia prywatnego księżnej Sussex. Łatwo się domyślić, że nie będzie to nic pochlebnego...

Zobacz także: Skandal pod Pałacem Kensington! Siostra Meghan Markle chciała do niego wtargnąć na wózku inwalidzkim!

Jak na te doniesienia zareagowała Meghan Markle? Podobno wieści o nowych wybrykach Samanthy złamały jej serce...

- Płakała, gdy dotarła do niej ta wiadomość. Jedyną rzeczą, która naprawdę ją zdenerwowała, była ta książka. Ona i Samantha nigdy nie miały bardzo dobrych relacji i czuje, że ​​jej siostra wykorzystuje swoją pozycję dla zysku - czytamy w zagranicznej prasie.

Jak myślicie, czy książki Samanthy Markle ujrzą światło dzienne?

POLECAMY: Meghan Markle szuka niani dla dziecka

Meghan Markle nie może liczyć na swoją rodzinę

East News

Reklama

Siostra zniszczy jej wizerunek?