1 z 5

Do sieci wyciekła treść listu, który w ubiegłym roku Meghan Markle napisała do swojego ojca Thomasa! Nie jest tajemnicą, że relacje aktorki z ojcem nie układają się dobrze. Od kiedy Meghan zaczęła spotykać się z księciem Harrym, jej ojciec nieustannie sprzedaje do mediów informacje na temat córki i jej męża. Jego zachowanie spowodowało, że Meghan ograniczyła z nim kontakty, ale ostatecznie to on przestał odbierać od niej telefony. Przed jej ślubem z Harry, Thomas Markle trafił do szpitala i ostatecznie nie pojawił się na uroczystości. Do ołtarza Meghan zaprowadził ojciec księcia Harry'ego, książę Karol.

Meghan Markle jako członek rodziny królewskiej nie może komentować w mediach swoich problemów rodzinnych, dlatego napisała bezpośrednio do swojego ojca. On jednak po raz kolejny nie uszanował jej prywatności i sprzedał list do mediów. Portal "Daily Mail" opublikował całą korespondencję żony księcia Harry'ego i jej ojca. Meghan napisała do ojca list na pięć stron, w którym wyraziła cały swój żal i poprosiła, żeby ojciec dał jej spokój. Treść listu na kolejnym slajdzie!

Zobacz: Meghan Markle udaje ciążę? Książę Harry publicznie zażartował z jej brzuszka!

W sieci można znaleźć zdjęcia listu: