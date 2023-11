1 z 5

Meghan Markle to nowa ukochana następcy brytyjskiego tronu, księcia Harry'ego. Ich związek budzi sporo emocji, bo aktorka jest starsza od księcia o trzy lata, a do tego jest po rozwodzie, co nie czyni z niej idealnej kandydatki na księżniczkę. Jednak książę Harry, który zasłynął w prasie wieloma skandalami, zdaje się tym nie przejmować i coraz chętniej pokazuje się ze swoją ukochaną. Teraz zagraniczne media donoszą, że ostatnio w życiu zawodowym Megan zaszły spore zmiany. Jakie? Zobacz kolejny slajd!

