Meghan Markle pokłóciła się ze swoja matką? Media już od dawna informują o trudnych relacjach Meghan z jej rodziną. Bliscy żony księcia Harry'ego publicznie ją atakują, a jej ojciec sprzedaje dziennikarzom informacje na temat córki- ostatnio Thomas Markle po raz kolejny nie uszanował prywatności Meghan i przekazał do mediów treść listu, który od niej otrzymał. Do tej pory księżna Sussex mogła liczyć na wsparcie swojej mamy, która wkrótce miała się nawet przeprowadzić do Wielkiej Brytanii. Niestety, teraz wszystko wskazuje na to, że Meghan Markle ograniczyła kontakty także ze swoją matką!

Meghan Markle nie zaprosiła swojej mamy na baby shower?

Zaledwie kilka dni temu wszystkie media informowały, że Meghan Markle wybrała się w samotną podróż do Nowego Jorku. Szybko okazało się, że księżna Sussex poleciała do USA, żeby wyprawić tam baby shower. Na imprezie pojawiły się przyjaciółki Meghan, ale zabrakło jej matki!

Doria Ragland nie wzięła udziału w przyjęciu na cześć dziecka. Co więcej, okazuje się, że żona księcia Harry'ego nie znalazła czasu, żeby spotkać się ze swoją matką przed powrotem do Wielkiej Brytanii. Zachowanie Meghan jest dość zaskakujące zwłaszcza, że jeszcze kilka tygodni temu media informowały, że po narodzinach dziecka książęcej pary Doria Ragland pomoże w opiece nad maleństwem...

Dlaczego Meghan Markle nie chciała spotkać się ze swoją matką? Czyżby chciała ograniczyć kontakt z całą rodziną?

Meghan Markle obraziła się na swoją matkę?

Księżna nie spotkała się z matką podczas wizyty w USA.

