Wszystko wskazuje na to, że Meghan Markle przekroczyła granice królewskiej cierpliwości. Żona księcia Harry'ego na każym kroku łamie dworską etykietę i protokół, co do tej pory uchodziło jej na sucho. Teraz jednak miarka się przebrała! Królowa Elżbieta II, która do tej pory traktowła Meghan niemal jak przyjaciółkę i na każdym kroku okazywała jej dużo sympatii, jest już wściekła na żonę swojego wnuka! O co poszlo?

Meghan Markle musi zmienić styl!

Meghan Markle zalicza wpadki nie tylko nieustannie tuląc się publicznie do Harry'ego, ale także wybierając niewłaściwe ubrania. Królowej Elżbiecie najbardziej nie podoba się fakt, że Meghan… nosi spodnie!

Żona księcia Harry'ego pojawiła się w smokingu na gali Endevour Awards. Wtedy wybrała komplet od Alexandra McQueena. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Meghan będzie musiała zmienić swój styl!

- Meghan wie, że musi przestać ubierać się jak gwiazda Hollywood i zacząć nosić się jak księżna. Chciała założyć garnitur, ale Harry stwierdził, że nie jest on wystarczająco tradycyjny - powiedział informator "Daily Mail".

A wy lubicie styl Meghan? Uważacie, że będą pasować do niej bardziej książęce ubrania, takie jak np. nosi Kate?

Meghan Markle podpadła królowej Elżbiecie!

Meghan będzie musiała zmienić styl i przestać nosić spodnie!

