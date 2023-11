1 z 6

Zawsze szczupła! Zawsze z idealnie płaskim brzuszkiem! Czy to w ogóle jest możliwe? Takie pytanie zadają sobie wszyscy fani księżnej Meghan Markle. Markle zawsze miała idealną figurę, choć wydaje się nam że kiedy jeszcze grała w serialu "Suits", jej kształty były bardziej apetyczne i seksowne.

Przed ślubem z Harrym widocznie schudła - i wszyscy zaczęli się zastanawiać - jak ona to zrobiła?! Czy to był stres? Okazuje się, że nie! My poznaliśmy jej sekret, a dokładniej 5 sekretów idealnej sylwetki. Zobacz je w naszej galerii.

Zobacz też: Meghan zakłada tylko jasne sukienki! Dlaczego? Powód jest zaskakujący