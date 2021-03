W związku z niedzielnym wywiadem Meghan i Harry'ego w show Oprah Winfrey na światło dzienne wychodzą kolejne rewelacje! Wygląda na to, że to już prawdziwa wojna i każda ze stron wyciąga najcięższe działa... Po niedawnych oskarżeniach wobec Meghan opublikowanych w "Times" teraz pojawiają się doniesienia na temat wysoko postawionych członków rodziny królewskiej, którzy mieli dostarczać tabloidom informacje na temat Meghan Markle!

Meghan Markle ma w rodzinie królewskiej trzech wrogów?

Zagraniczne media nie mają wątpliwości, że to co dzieje się obecnie na linii rodzina królewska a Meghan Markle to wojna! Burza medialna zaczęła się od informacji, że Sussexowie udzielą niemal dwugodzinnego wywiadu dla Oprah Winfrey, w którym przerwą ciszę na temat odejścia z rodziny królewskiej. Rodzina królewska o wywiadzie dowiedziała się z mediów, co najbardziej zasmuciło Elżbietę II. Ostatecznie królowa tuż przed emisją rewelacji Meghan i Harry’ego zdecydowała się wydać oświadczenie.

Po publikacji jednej z zapowiedzi wywiadu przez stację CBS w "Times" pojawiły się oskarżenia byłych pracowników pałacu dotyczące szokującego traktowania ich przez byłą księżną. Wygląda na to, że wymiana ciosów trwa! Pałac Buckingham zdecydował się wszcząć śledztwo w sprawie mobbingu, a tymczasem na jaw wychodzą kolejne rewelacje ujawniane w kolejnych zwiastunach wywiadu.

Meghan u Oprah wprost oskarżyła pałac, że utrwalali kłamstwa podawane przez media na ich temat. Okazuje się, że już wcześniej była księżna miała o to pretensje i jak donosi "News Daily" powołując się na anonimowego informatora, współpracującego wcześniej z Meghan, miała oskarżać trzech członków rodziny królewskiej o podejmowanie działań przeciwko niej! Jako pierwsza na liście pojawia się oczywiście Kate, a tuż za nią to Camilla i Karol mieli spiskować przeciwko aktorce!

Meghan Markle miała obsesję, że ktoś chce ją zniszczyć?

Z kolei z informacji opublikowanych przez "Daily Mail" wynika, że Meghan Markle i książę Harry już od dawna podejrzewali, że informacje na ich temat tabloidom przekazuje ktoś z bliskiego otoczenia, a podejrzewali o to nawet członków rodziny królewskiej. Aktorka miała mieć obsesję i obawiała się, że ktoś chce ją zniszczyć!

Sussexowie byli pewni, że oczerniające ich historie w prasie, na przykład słynna kłótnia z Kate podczas przymiarki przed ślubem w 2018 roku, musiały wyjść od kogoś z rodziny. Dziennikarzom musieli to przekazać sama Kate, Camilla, książę Karol albo ktoś z nimi związany. (...) Mieli obsesję, że ludzie w szarych garniturach chcieli ich za wszelką cenę zniszczyć - donosi Daily Mail.

Wywiad Meghan i Harry'ego sprawi, że rodzina królewska całkowicie wykluczy ich ze swojego grona?

Wywiad Meghan i Harry'ego z Oprah Winfrey odbył się w ich domu w Montecito w Kalifornii.

Szczególnie zaskakujące są doniesienia na temat tego, że to sama Kate i Camilla miały donosić na Meghan do tabloidów. Te rewelacje mogą szokować. Sądzicie, że faktycznie takie sytuacje miały miejsce?