Meghan Markle nie poleci na urodziny Elżbiety II. Jaką ma wymówkę i co zrobi Harry?

Meghan Markle nie weźmie udziału w oficjalnych obchodach z okazji 95. urodzin Elżbiety II? Tak twierdzi biograf księżnej, Omid Scobie w rozmowie z magazynem OK! Według jego doniesień Meghan nie chce zostawiać synka w Kalifornii, ale też nie wyobraża sobie tak długiej podróży z małym dzieckiem:

Co na to Harry? Zamierza zostać z Meghan w Stanach czy planuje odwiedzić rodzinę, której nie widział już prawie rok? To on przekaże Elżbiecie II prezent od żony i syna!?

Meghan Markle znów lekceważy królową!? Nie poleci na urodziny Elżbiety II?

Odkąd Meghan i Harry zdecydowali się opuścić rodzinę królewską ich wizyty w Wielkiej Brytanii odbywają się wyjątkowo rzadko. Co prawda początkowo twierdzili, że zamierzają dzielić czas między USA a Londyn, ale szybko okazało się, że Meghan wcale nie zamierza odwiedzać rodziny królewskiej i za każdym razem przedstawia wymówkę, która ostatecznie jest akceptowana. Jak będzie tym razem?

Okazuje się, że Meghan zdaniem biografa nie planuje wziąć udziału w paradzie Trooping the Colour, która odbywa się w czerwcu z okazji urodzin królowej. Co prawda Elżbieta II urodziny obchodzi w kwietniu, ale dopiero dwa miesiące później cała Wielka Brytania świętuje z tej okazji. Trudno sobie wyobrazić, że Meghan mogłaby odmówić wzięcia udziału w tak ważnym dla monarchini dniu, szczególnie biorąc pod uwagę wiek królowej!

Ani Meghan, ani Harry nie zostali zaszczepieni, więc ich plany podróżnicze wciąż są niepewne. Meghan nie chciałaby być z dala od Archiego, a podróżowanie z małym dzieckiem przy wszystkich ograniczeniach byłoby trudne - mówił Omid Scobie dla magazynu OK!

Co więcej okazuje się, że Archie uwielbia rozmowy z rodziną swojego taty, które do tej pory odbywają się jedynie za pomocą wideokonferencji.

Archie uwielbia rozmawiać z bliskimi przez Zoom. Królowa mogła cieszyć się regularnymi rozmowami online z prawnukiem przez ostatnie miesiące pandemii. - dodaje biograf księżnej.

Według Omida Scobiego autora książki „Chcemy być wolni” księżna wzięłaby udział w uroczystościach, gdyby nie koronawirus. W obecnej sytuacji planuje wysłać królowej kwiaty i kartkę urodzinową przygotowaną przez synka oraz połączy się przez wideokonferencję, aby osobiście złożyć Elżbiecie II życzenia. Wygląda na to, że Harry planuje polecieć jednak na urodziny swojej babci!

Niestety, nieobecność Meghan może zostać bardzo źle odebrana przez opinię publiczną, o czym mówią wprost eksperci od rodziny królewskiej:

PR-ową katastrofą, która rzuciłaby się cieniem na obchodach. Jeśli Meghan nie uczestniczyłaby w nich bez powodu, to potraktowano by to jako lekceważenie rodziny męża, co odbiłoby się na relacjach Sussexów z rodziną królewską - powiedział w rozmowie z MailOnline ekspert od rodziny królewskiej Nigel Cawthrone.

Być może księżna jeszcze zmieni zdanie, ale wszystko wskazuje na to, że zabraknie jej na zdjęciach z 95. okazji urodzin Elżbiety II.

Meghan robi wszystko, aby uniknąć podróży do Wielkiej Brytanii. Plotki na temat tego, że królowa może już nie zobaczyć Archiego wydają się coraz bardziej prawdopodobne.

Wygląda na to, że kolejnego zdjęcia Harry'ego i Williama z żonami nie zobaczymy szybko!