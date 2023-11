Meghan Markle ma na głowie sporo problemów. Większość z nich dotyczy jej rodziny. Przypomnijmy, że przyrodnie rodzeństwo Meghan Markle oraz jej ojciec robią wszystko, aby zniszczyć jej dobre imię. Najgorsze jest to, że księżna Sussex podobno w żaden sposób nie może odpowiedzieć na ich zaczepki w mediach. Tego wymaga od niej protokół. Teraz z kolei Meghan musi zmierzyć się z kolejnym problemem...

Niedawno pisaliśmy, że rodzina Meghan i Harry'ego powiększyła się o nowego członka. Jest nim sympatyczny labrador o imieniu Oz. Para zdecydowała się przygarnąć czworonoga nie bez powodu. Meghan Markle, kiedy jeszcze mieszkała w Kanadzie, miała dwa psy: Bogarta oraz Guy'a. Niestety, do Londynu mogła zabrać tylko drugiego z nich. Bogart był bowiem zbyt stary i schorowany. Księżna Sussex bardzo chciała, aby Guy miał towarzystwo. Dlatego dołączył do nich Oz. Niestety, ta decyzja okazała się opłakana w skutkach. Podobno psy - delikatnie mówiąc - nie darzą się sympatią!

- Oz go polubił, ale bez wzajemności. Kiedy zbliża się do Guy'a, on warczy i ucieka - donosi "OK! Magazine".