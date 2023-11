Po tym jak Meghan Markle pojawiła się w niebieskiej sukience, która podkreśliła jej (ciążowy?) brzuszek (Meghan Markle jest w ciąży? Sukienka podkreśla brzuszek), w mediach nie cichną plotki jakoby księżna Sussex z księciem Harrym naprawdę spodziewali się dziecka. Teraz dodatkowo te informacje podgrzał magazyn "Daily Star", który powołując się na swoje źródło, twierdzi że nauczyciele ze szkoły rodzenia przyjeżdżają do Meghan Markle i przechodzi ona już kurs przed narodzinami maleństwa. Sama mama Meghan była za to widziana w szkole rodzenia! Możliwe, że załatwiała tam wstępne formalności.

Dwoje naszych nauczycieli, Brandi i Hannah, jeżdżą do niej do domu, godzinę w jedną stronę, aby uniknąć niechcianej uwagi. Meghan nie chce zatrudniać dodatkowej opieki do dziecka, uważa, że to najlepsze rozwiązanie. Tym bardziej, że to coś, co Doria zawsze chciała zrobić, specjalizuje się już w prenatalnej jodze - donosi anonimowy informator "Daily Star".