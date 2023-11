1 z 5

Od kiedy Meghan Markle została partnerką księcią Harry'ego, a następnie jego żoną cały świat jest wpatrzony tylko w nią. Nie da się ukryć, że Meghan od początku zachwyca stylem i dobrym gustem. Coraz częściej mówi się o "efekcie Meghan" zamiast "efekcie Kate". I w ogóle nas to nie dziwi! Mimo że Meghan stawia na skromne kreacje w stonowanych barwach, to jednak każdy jej look wygląda niezwykle stylowo. Do tej pory podejrzewano, że Meghan Markle wzoruje się na księżnej Dianie, padały również głosy, że jej wzorem jest księżna Kate. Nic bardziej mylnego! Już wiadomo, czyim stylem inspiruje się jak Meghan! Zobaczcie na kolejnych stronach galerii.

