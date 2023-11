3 z 5

Cały świat pokochał księżną Dianę właśnie za to - odwagę i charyzmę. Lady Di bywała niepokorna, a w czasach, kiedy wizerunek rodziny królewskiej był nieco przykurzony, Diana i jej styl wnosiły do pałacu energię i koloryt. Choć przez to miała problemy z Elżbietą II, to i tak Brytyjczycy stali za nią murem! Czy z Meghan, która również wychodzi poza schematy, będzie podobnie?

