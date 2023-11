Reklama

Niedawno w mediach pojawiły się plotki, że małżeństwo Meghan Markle i księcia Harry'ego przechodzi pierwszy poważny kryzys. Ponoć aktorka miała już dość życia w zamknięciu i przestrzegania sztywnych reguł protokołu. Meghan Markle miała nawet wyruszyć w samotną podróż do Kanady, aby złapać dystans i odpocząć od medialnej nagonki. Wygląda na to, że ta wycieczka była zbawienna i odświeżyła jej relacje z mężem. Do mediów wyciekła właśnie informacja, że Meghan Markle i książę Harry balowali niedawno w Amsterdamie i znowu zachowywali się jak para szaleńczo zakochanych w sobie nastolatków!

Meghan Markle i książę Harry w Amsterdamie: co tam robili?

Jak donosi zagraniczna prasa, Meghan Markle i książę Harry spędzili sekretny weekend w Amsterdamie. Książęca para przybyła tam na zaproszenie Nicka Jonesa. Meghan i Harry mieli być honorowymi gośćmi na otwarciu nowego hotelu Soho House. Później rozbawione towarzystwo przeniosło się w okolice dzielnicy ze słynnymi czerwonymi latarniami, gdzie nie brakuje nocnych klubów - również tych ze striptizem!

- Byli obok siebie przez całą noc i siedzieli przy najwyższym stole z Jonasem. W miarę upływu czasu coraz więcej ludzi ośmieliło się podejść do nich i porozmawiać z nimi - twierdzi źródło "Daily Mail".

Dziennikarzom udało się dotrzeć nie tylko do gości imprezy, ale również do osób, które pracują w klubie, w którym bawiła się książęca para. Podobno alkohol lał się strumieniami, a Harry i Meghan zachowywali się jak przeciętni imprezowicze.

- Byłam w szoku, kiedy ich tam zobaczyłam. Byli jak każda inna para. Zamówili jedzenie tak jak normalni ludzie, z menu - twierdzi kelnerka.

Bardzo chcielibyśmy zobaczyć zdjęcia z tej imprezy! Jak myślicie, czy trafią one niebawem do mediów?

Czyżby kryzys został zażegnany?

East News

Meghan i Harry spędzili ostatnio upojny weekend w Amsterdamie