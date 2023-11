1 z 5

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego odbył się w maju tego roku, ale dopiero teraz żona księcia ma za sobą swoje pierwsze samodzielne wyjście na oficjalną imprezę. Meghan Marke pojawiła się na otwarciu wystawy "Oceania" w Royal Academy of Arts. Księżna jak zwykle prezentowała się perfekcyjnie, jednak tym razem to nie jej look zwrócił naszą uwagę, a... zachowanie! Wystarczyło, by raz pojwiła się sama bez Harry'ego, a już nie mogła opędzić się od obcych mężczyzn. Sami zobaczcie na kolejnych stronach galerii, co działo się na otwarciu wystawy!

