2 z 4

Meghan Markle i książę Harry po krótkim urlopie wracają do swoich obowiązków. Książęca para pojawiła się na turnieju netballa, który rozegrano w jednym z brytyjskich uniwersytetów. Meghan Markle nie zrezygnowała jednak z eleganckiego stroju. Na tę okazję księżna wybrała ciemne spodnie oraz stylową, kobaltową bluzkę. Jednak nawet wysokie obcasy nie powstrzymały jej przed tym, aby wkroczyć na boisko i porzucać piłką! Wszyscy byli pod wrażeniem, ponieważ Meghan Markle już dawno nie zachowywała się tak swobodnie. Co na to wpłynęło?