Meghan Markle i książę Harry wyglądają na wyjątkowo udaną i dobrze dobraną parę. Okazuje się jednak, że mogą to być tylko pozory. Podczas gdy para książęca nieustannie się przytula publicznie, obejmuje, a nawet całuje, przy okazji uśmiechając się do fotografów, za zamkniętymi drzwiami pałacu rozgrywa się prawdziwy dramat! Zagraniczne media donoszą bowiem, że Meghan i Harry przechodzą już pierwszy kryzys. Wszystko przez dzieci, a dokładnie ich... brak.

Meghan Markle marzy o dziecku

Nie jest żadną tajemnicą, że Meghan Markle uwielbia dzieci i marzy, by zostać matką. Na ślubie zamiast tradycyjnych druhen pojawiły się dzieci jej przyjaciółki. Meghan zaczyna również czuć presję ze strony społeczeństwa, jak i mediów. Ostatnio, gdy zaprezentowała się w szyfonowej kreacji z gazet nie schodziły nagłówki na temat jej domniemanych ciążowych krągłości. To ponoć sprawiło Meghan wyjątkową przykrość.

Co gorsze, książę Harry, który jest 3 lata młodszy od 37-letniej Meghan, nie pali się do ojcostwa. Według doniesień, cieszy go obecny stan, chce mieć swoją ukochaną tylko dla siebie, co zaczyna już martwić księżną.

Myślicie, że książęca para zostanie rodzicami jeszcze w tym roku?

