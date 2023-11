Reklama

Meghan Markle miała trochę czasu na to, aby przyzwyczaić się do bywania na świeczniku. Zanim poznała księcia Harry'ego była przecież gwiazdą bardzo popularnego serialu. Jednak nie można tego porównywać do bycia częścią brytyjskiej rodziny królewskiej. Teraz Meghan Markle jeszcze bardziej musi uważać na to, co robi i co mówi. Wygląda jednak na to, że ostatnio księżna Sussex przestała się stresować i podeszła do swojej nowej roli na luzie. Niedawno media obiegły zdjęcia, na których Meghan Markle gra w piłkę ubrana w elegancki garnitur i obcasy. Teraz również zaskoczyła swoich fanów!

Meghan Markle pojawiła się na otwarciu wystawy "Oceania" w Royal Academy of Arts. Zanim jednak weszła do środka, miał miejsce zabawny incydent. Księżna Sussex wyszła z eleganckiej limuzyny. Drzwi otworzył jej oczywiście specjalnie wyznaczony do tego mężczyzna. Jakie było zdziwienie wszystkich, gdy chwilę później Meghan Markle własnoręczne zamknęła za sobą te same drzwi! Internauci byli zachwyceni tym widokiem. Jednogłośnie uznali, że Meghan Markle z pewnością zrobiła to specjalnie, aby zaznaczyć, że mimo tego że jest księżną, wciąż potrafi robić przyziemne rzeczy i nie musi być we wszystkim wyręczana.

- Powinna przestać to robić. Przez nią ktoś może stracić pracę - żartowali internauci.

Ciekawe, czy ten gest spodoba się też królowej Elżbiecie...

Meghan Markle coraz częściej się uśmiecha

