Meghan Markle i książę Harry po raz pierwszy spotkali się w 2016 roku. Ona była po rozwodzie i długim związku z kanadyjskim szefem kuchni Corym Vitiello, on po kolejnym rozstaniu z Chelsy Davy i kilku przelotnych romansach, m.in. z aktorką Jenną Coleman. Księżna Kate i kuzynka Eugenia próbowały znaleźć mu partnerkę, umawiały go na randki w ciemno, ale zazwyczaj kończyło się na kilku spotkaniach albo krótkim romansie. Zresztą sam Harry w wywiadach mówił, że nie szuka na siłę miłość, ale zapewniał, że jeśli znajdzie wyjątkową partnerkę to zrobi wszystko, żeby utrzymać ten związek w sekrecie.

„Jeżeli znajdę dziewczynę, dołożę wszelkich starań, żeby między nami się ułożyło, zanim nastąpi nieuniknione naruszenie jej prywatności", powiedział w 2016 roku książę Harry.

Krótko po tym wywiadzie w jego życiu pojawiła się Meghan i Harry rzeczywiście zrobił wszystko, żeby utrzymać związek z nią w tajemnicy. A jak się poznali? Podczas wspólnego wywiadu Meghan i Harry zdradzili, że poznali się przez wspólną znajomą, ale nie chcą zdradzać jej tożsamości. Teraz już wiadomo, kto ich ze sobą poznał!

Umówiła ich wspólna znajoma, najprawdopodobniej Violet von Westenholz, córka przyjaciela księcia Karola, narciarza olimpijskiego barona Piersa von Westenholza. Violet, która pracuje dla domu mody Ralpha Laurena, ubierała Meghan na promocję serialu W garniturach. To ona zaprosiła aktorkę na Wimbledon na mecz z udziałem jej przyjaciółki Sereny Williams. Według jednego ze źródeł Violet, która dobrze zna oboje, uznała, że do siebie pasują, i dała księciu numer Meghan", czytamy w biografii księcia.

Violet von Westenholz - to ona poznała ich ze sobą: