Meghan Markle bardzo dba o swojego męża. Już od dłuższego czasu brytyjskie media rozpisują się na temat tego, jak bardzo Harry zmienił się odkąd poznał Meghan. Z szalonego imprezowicza stał się przykładnym mężem i już niedługo również ojcem. Okazuje się, że księżna ma ogromny wpływ na jego dietę. Zawsze uwielbiała gotować i nie rezygnuje z tego nawet teraz. Co więcej zaczęła udzielać mężowi lekcji aktorstwa!

Jaka jest prywatnie Meghan Markle?

Księżna Meghan według znajomych jest bardzo ciepłą i sympatyczną osobą, jednak z brytyjskich mediów stale spływa na nią fala krytyki. W tej sprawie interweniował nawet pałac Buckingham, wydając oświadczenie, w którym apelował, aby powstrzymać się od krytycznych komentarzy dotyczących Meghan. Okazuje się, że księżna, nawet po tym jak została żoną Harry'ego i weszła do rodziny królewskiej, nie zrezygnowała ze swoich pasji. Zawsze uwielbiała gotować i poprzez przygotowywanie dla kogoś potraw pokazywała, jak bardzo jej zależy.

W jaki sposób księżna stara się zachować pozory normalności?

Teraz księżna gotuje dla Harry'ego. Nie zdecydowała się na zatrudnienie kucharza i posiłki przygotowuje samodzielnie. Udowodnił to jej znajomy, który gościł u pary i na Instagramie opublikował śniadanie własnoręcznie wykonane przez księżną, na które złożyły się tosty z awokado! Meghan udziela też mężowi lekcji aktorstwa i pomaga mu przezwyciężyć tremę podczas wygłaszania przemówień. Uczy go jak zainteresować publiczność i zdradza tajniki mowy ciała. Stara się żyć normalnie na tyle, na ile jest to możliwe. Co więcej Meghan sama dba o swoje włosy i makijaż - wyznali znajomi pary „Daily Mail”. Jesteście zaskoczeni?

