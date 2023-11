1 z 5

W tym roku książę George obchodził dopiero swoje 5. urodziny, ale już od roku pobiera intensywne nauki w prywatnej i elitarnej szkole Thomas's Battersea. O ile w Polsce dzieci mogą zacząć chodzić do szkoły w wieku 6 lat (ale nie muszą, szkolna edukacja wciąż jest obowiązkowa od 7. roku życia), o tyle książę George zaczął się uczyć już, mając tylko 4 lata. Rok temu poznał podstawy języka francuskiego, informatyki, historii, geografii, aktorstwa, a także baletu. Nigdy jednak nie zgadniecie, co go czeka w tym roku! Poznajcie plan lekcji księcia George'a na kolejnych stronach galerii.

