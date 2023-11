Reklama

Meghan Markle zawsze starała się dbać o swoją figurę i zależało jej na zdrowych nawykach żywieniowych. Kiedy została księżną to się nie zmieniło, ale dodatkowo do zdrowego stylu życia namówiła też księcia Harry'ego. Okazuje się, że księżna lubi samodzielnie przyrządzać swoje śniadania. Dowiedzieliśmy się o tym za sprawą jej przyjaciela, który opublikował na Instagramie śniadanie przygotowane przez księżną! Zobaczcie, co jada Meghan? Nie jest to typowe brytyjskie śniadanie!

Co księżna przygotowuje na śniadanie?

Daniel Martin, przyjaciel księżnej i jeden z najpopularniejszych makijażystów w Hollywood, niedawno gościł u Meghan. Mężczyzna pochwalił się na Instagramie śniadaniem, które samodzielnie przygotowała księżna. Okazuje się, to dosyć częsty widok i Meghan nie zawsze korzysta z królewskiej kuchni, bo sama też uwielbia gotować. Na zdjęciu zobaczymy tosty z awokado, czekoladowe praliny i herbatę. Trzeba przyznać, że proste i zdrowe śniadanie nie wymagało zbyt dużo pracy, ale zaskakuje jest fakt, że księżna chciała przygotować je samodzielnie.

Ciekawe, czy książę Harry też może liczyć na takie zdrowe śniadania?

Meghan Markle jest w zaawansowanej ciąży i jak widać dba o zdrowie

