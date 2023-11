Ich rzekomy konflikt jest na ustach wszystkich! Gdy tylko Meghan Markle pojawiła się w rodzinie królewskiej, od razu plotkowano, że nie ma ona dobrych relacji z Kate Middleton. Panie różniły się przede wszystkim stylem bycia. To miało doprowadzić do wyprowadzki Meghan Markle i księcia Harry'go z pałacu. Ponoć księżne nie potrafiły żyć na jednej przestrzeni. Wygląda jednak na to, że ich relacje nieco się ociepliły...

Meghan Markle i księżna Kate pogodziły się?

Jeszcze niedawno pisaliśmy, że Meghan i Kate nie mogą już nawet na siebie patrzeć. Potwierdzeniem tego miało być wideo, które obiegło sieć. Podczas spotkania z okazji 50-lecia koronacji Karola na księcia Walii, Meghan Markle i księżna Kate skutecznie się unikały. Panie nie podały sobie nawet rąk! Ich mężowie wyczuli napięcie między nimi, dlatego robili wszystko, aby je rozdzielić. Tym razem jednak było inaczej!

Meghan Markle i Kate Middleton spotkały się ponownie na obchodach Wspólnoty Narodów zrzeszającej niepodległe kraje. Tym razem jednak księżne nie unikały się. Co więcej, Kate i Meghan na oczach wszystkich przywitały się w bardzo wylewny sposób. Księżne wymieniły się pocałunkami w policzek. Wszystko uwieczniły kamery. Czy to raz na zawsze rozwieje plotki o ich konflikcie?

Czy w ten sposób Kate i Meghan chcą uciszyć plotki na swój temat?

Do tej pory panie starały się unikać

Ale to zdjęcie przeczy plotkom o konflikcie! A może to tylko pozory?

