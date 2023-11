1 z 4

Kilka tygodni temu minął rok od zaręczyn Meghan Markle i księcia Herry'ego - wtedy to weszła do rodziny królewskiej. Fani od razu pokochali amerykańską aktorkę, jednak - jak się okazuje - dobrego zdania o 37-latce nie mają pracownicy Pałacu. Żona księcia Harry'ego za zamkniętymi drzwiami jest podobno bardzo nieznośna. Tak bardzo, że niektórzy z nich odeszli z Pałacu, a ci co zostali, wymyślili dla Meghan niemiłą ksywkę. Jaką? Odpowiedź w naszej galerii!

Zobacz też: Ojciec Meghan znów udzielił wywiadu! „Nawet córki morderców odwiedzają ojców w więzieniu”