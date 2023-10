Profil Sussex Royal prowadzony przez Meghan i Harry'ego zniknie z Instagrama? Para opublikowała dziś wpis, w którym przyznają, że jest to ich ostatni komentarz jako książęcej pary. Tuż przed formalnym wycofaniem się z rodziny królewskiej Meghan i Harry powstanowili podziękować za wsparcie, które internauci okazywali im w ostatnich miesiącach. Zobaczcie, co napisali w swoim ostatnim wpisie na popularnym portalu społecznościowym!

Meghan i Harry prowadzili swój profil Sussex Royal na Instagramie od początku kwietnia ubiegłego roku. Parę obserwuje dziś ponad 11 mln osób z całego świata. Niestety, teraz Meghan i Harry poinformowali, że nie będą dłużej korzystać ze swojego konta powiązanego z rodziną królewską. Para pod koniec marca oficjalnie przestanie reprezentować brytyjską rodzinę królewską. Zanim jednak to się stanie, Meghan i Harry zwrócili się do swoich fanów na Instagramie.

(...) Obecnie najważniejsze jest zdrowie i dobro każdego na świecie, a także odnalezienie rozwiązań wielu problemów, które pojawiły się w związku z pandemią. Podczas gdy wszyscy będziemy poszukiwać dla siebie ról do odegrania w globalnej zmianie, w naszym nowym rozdziale chcemy skupić się na zrozumieniu, jak najlepiej możemy wnieść w nią wkład. Chociaż możecie nas już tutaj nie widzieć, praca trwa. Dziękujemy za wsparcie, inspirację i wspólne zaangażowanie na rzecz dobra na świecie. Wkrótce się do Was odezwiemy. Byliście świetni! Do tego czasu, dbajcie o siebie i innych- napisali na Instagramie.