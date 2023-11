Meghan i Harry znów zaskoczyli! Książęca para zdecydowała, że święta Bożego Narodzenia spędzą z matką księżnej, Dorią Ragland. Zdecydowali, że pierwsze święta Archiego mają być wyjątkowe i nie chcą tłumów wokół dziecka. Rodzina królewska tradycyjnie, co rok zbiera się w Norfolk, gdzie świętują razem z królową.

Tym razem będzie inaczej z całą pewnością to Meghan chciała spędzić święta z Archim w małym gronie z babcią Dorią, dlatego razem z Harrym i Archim wyjadą do USA. Czy królowa zaakceptowała taką decyzję?

Co jest prawdziwym powodem decyzji Meghan?

Brytyjskie tabloidy piszą, że Meghan Markle chce, aby pierwsze święta jej syna odbyły się w rodzinnej atmosferze i nie chce zabierać tak małego dziecka na święta w Sandringham, gdzie zjawia się cała rodzina królewska. Jej decyzję źle ocenia nawet królewska ekspertka:

Święta Bożego Narodzenia w Sandringham mogą być dosyć stresujące, może dlatego nie chcą jechać tam z synkiem, kiedy jest jeszcze tak mały (...) Myślę, że to smutne, że Meghan i Harry nie chcą brać udziału w rodzinnym spotkaniu, zwłaszcza gdy królowa i książę Filip są w podeszłym wieku. Królowa może być trochę zraniona, ale jest zbyt łaskawa, aby to pokazać lub powiedzieć - wyznała Ingrid Seward, biografka królewska w rozmowie z "The Sun".

To jednak nie jedyny powód jej decyzji! Nie sposób nie wspomnieć o konflikcie między Meghan i Harrym a Kate i Williamem, który jest już na tyle poważny, że książę Sussex przestał zaprzeczać jego istnieniu. Wszystko wskazuje na to, że Meghan i Harry chcą sobie zaoszczędzić kolejnych stresów i zdecydowali się na święta osobno. Królowa, co prawda się zgodziła, ale z pewnością nie jest zadowolona z takiego obrotu spraw:

Harry i Meghan spędzą Święta Bożego w gronie najbliższych zamiast z całą rodziną królewską. Rozłam między Williamem a Harrym jest jednym z głównych powodów ich decyzji. Ponieważ są to pierwsze święta Archiego, chcą, żeby były wyjątkowe. Dramaty otaczające parę spowodowały ogromny stres. W tej chwili ich rodzina jest priorytetem numer jeden – donosi magazyn „Us Weekly.”

Kate i William też raz pozwolili sobie na święta u Middletonów. Zrobili to dokładnie 1,5 roku po swoim ślubie, który odbył się 29 kwietnia 2011 roku. Teraz Meghan zdecydowała się na taki sam krok, ale zaskakuje fakt, że Kate nikt nie miał tego za złe, a decyzja księżnej Sussex szokuje!

