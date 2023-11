Meghan Markle i książę Harry oraz księżna Kate i książę William wzięli udział w obchodach Dnia Pamięci. Książęce pary spotkały się ze sobą pierwszy od raz od czasu gorzkich słów, jakie Harry wypowiedział do brata podczas jednego z wywiadów. Choć fotografom nie udało się uchwycić par wspólnie na zdjęciach, to nie da się ukryć, że konflikt w królewskiej rodzinie nie został zażegnany! Ekspertka od mowy ciała wyjaśniła, jakie relacje panują między Harry'm i Williamem oraz ich ukochanymi. Czy kłótnia kiedyś się zakończy?

Kolejna kłótnia w rodzinie królewskiej

Na uroczystościach, podczas których oddano hołd poległym w I wojnie światowej, nie mogło zabraknąć królowej Elżbiety II. Jednak monarchini stara się nie mieszać w kłótnie między synami Diany. Nie da się ukryć, że te zaczęły tworzyć się od momentu dołączenia Meghan Markle do królewskiej rodziny. Pośpiech w relacji pary był krytykowany przez bliskich Harry'ego, jednak nie zważając na opinie, ponad pół roku po zaręczynach, młodszy syn Karola powiedział "tak" swojej ukochanej na zamku w Windsorze.

Meghan Markle od samego początku miała pod górkę w brytyjskiej rodzinie królewskiej, jednak nigdy nie zrobiła nic, aby poprawić relację z bliskimi męża. Mało tego, gdy ten pokłócił się ze swoim jedynym bratem, księżna uznała to za dobry znak. Obecnie planuje nie tylko podróż do USA, ale skoro nic ich nie trzyma w Wielkiej Brytanii, chciałaby na stałe wyjechać z mężem i synkiem za granicę.

Konflikt między parami Sussex i Cambridge rośnie każdego dnia i zdaniem ekspertki od mowy ciała szybko się nie zakończy. Zdradzają to gesty, które widzimy na oficjalnych zdjęciach z wydarzenia. Być może Kate i William są skłonni porozmawiać z Harrym i Meghan, ale oni na pewno nie.

Trzymając się za brzuch Harry próbuje ochronić się w stresującej sytuacji. Natomiast ułożone luźno ręce względem ciała Meghan mówią, że księżna nie czuje się tu komfortowo - tłumaczy Blanca Cobb dla cosmopolitan.com

Na kolejnej fotce księżna także próbuje chronić się łapiąc się za brzuch. Nie czuje się dobrze, co również zdradza jej uśmiech. W przeciwieństwie do Kate, nie jest on tak szeroki jak zazwyczaj. Harry i Meghan zachowują się podobnie. Widać, że są ze sobą "zsynchronizowani".

Czy Kate Middleton też stresuje towarzystwo szwagra i jego ukochanej? Jak mówi ekspertka, księżna i William wydają się być "zrelaksowani i szczęśliwi". Wygląda na to, że książęca para Cambridge nie ma nic sobie do zarzucenia. Widać między nimi więź, m.in. w tym, jak Kate stara się stać lekko odwrócona do męża.

Czy Meghan i Harry powinni porozmawiać z Kate i Williamem i przeprosić ich za ostatnie zachowania? Gdyby nie czuli się winni, z pewnością chociażby przywitali się z rodziną. Jak myślicie?

Meghan i Harry nie czują się komfortowo w towarzystwie rodziny

Kate i William nie mają nic sobie do zarzucenia?

