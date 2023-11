Obwieszczona podczas wywiadu decyzja księcia Harry’ego i księżnej Meghan, co do liczby swoich dzieci, wywołuje na Wyspach dużo emocji. Szczególnie wiele kontrowersaji budzi jej uzasadnienie. Książę ujawnił ostatnio, że planują z żoną - oprócz Archiego - tylko jedno dziecko.

Czemu akurat dwójkę? Książę uważa, że w ten sposób robi coś dobrego dla… planety. To uzasadnienie nie wszystkim przypadło do gustu. Sporo gorzkich słów dla księcia miał ojciec największej rodziny w Wielkiej Brytanii.

Noel i Sue Radford, wychowują wspólnie 21 dzieci. Po ujawnionej wypowiedzi księcia największa rodzina na Wyspach została zaproszona do studia popularnej śniadaniówki - Good Morning Britain. Zapytany o wypowiedź Harry’ego, Noel odparł:

Myślę, że to ok, że chcą mieć tylko dwójkę dzieci. W końcu nie wszyscy muszą mieć tak liczną rodzine jak my.