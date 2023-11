Właśnie pojawiła się okładka brytyjskiej edycji „Vogue”, z gościnnym udziałem Meghan Markle, jako redaktorki magazynu. Okładka wrześniowego, ekskluzywnego wydania zaskakuje... prostotą.

Z dumą ogłaszamy, że Jej Królewska Wysokość, The Duchess of Sussex, jest redaktorem gościnnym wrześniowego numeru @BritishVogue. Przez ostatnie siedem miesięcy księżna przygotowywała treść wraz z redaktorem naczelnym brytyjskiego Vogue Edwardem Enninfulem, aby stworzyć projekt, który podkreśla siłę kolektywu. Nazwali tę okładkę „Forces for Change”. - czytamy na oficjalnym Instagramie księcia i księżnej Sussex.

W magazynie pojawiło się też zdjęcie księżnej Sussex. Zobaczcie efekty współpracy Vogue'a z Meghan!

Meghan Markle jako redaktorka Vogue'a!

Nie od dziś wiadomo, że Meghan angażuje się w różne projekty wspierające kobiety, jeszcze jako aktorka otwarcie mówiła o swoich dosyć liberalnych poglądach. Teraz, już jako księżna, stara się nadal pozostać aktywna i na tyle, na ile to możliwe, bierze udział w kolejnych projektach. Współpraca przy opracowaniu najważniejszego, bo wrześniowego numeru brytyjskiego Vogue'a to z całą pewnością jeden z najgłośniejszych. W ciągu kilku godzin okładka na Instagramie zyskała ponad setki tysięcy polubień.

Co zawiera numer redagowany przez Meghan Markle?

Na okładce przygotowywanego od 7 miesięcy wrześniowego wydania brytyjskiej edycji Vogue'a zobaczymy zdjęcia 15 znanych i wpływowych kobiet, które osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach życia. Wśród nich pojawiły się m.in. Jane Fonda, Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii, SalmaHayek czy Christy Turlington, modelka. Wybór tych nazwisk to wspólna decyzja Meghan Markle i redaktora naczelnego "Vogue'a", Edwarda Enninfula. Jedno okno pozostaje puste, a w zasadzie jest nim lustro, w którym każdy może zobaczyć swoje odbicie.

Na okładkę księżna wybrała różne kobiety, wyróżniające się w wielu dziedzinach życia. (...) Szesnasta przestrzeń na okładce to lustro, które zostało dołączone, aby trzymając w ręku magazyn, zobaczyć tam siebie jako część tego kolektywu. - czytamy na Istagramie księżnej Sussex

Dlaczego księżna Meghan nie pojawiła się na okładce?

Według informacji magazynu "Hello" Markle nie zdecydowała się na ten krok, ponieważ wydawało jej się to zbyt samolubne i próżne. W środku magazynu pojawia się jej jedno zdjęcie, które pokazuje ją przy pracy. We wrześniowym numerze dużą niespodzianką będzie też wywiad Meghan Markle z byłą pierwszą damą USA, Michelle Obamą.

Jesteście ciekawi, jak księżna Sussex wypadła w roli redaktorki?

