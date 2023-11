2 z 4

Biżuteria Meghan Markle należała do księżnej Diany

Meghan Markle podczas wizyty w Australii miała na sobie wyjątkową biżuterię. Księżna Sussex założyła bowiem kolczyki w kształcie motyli, które należały kiedyś do Diany. Matka księcia Harry'ego nosiła je zazwyczaj w zestawie z naszyjnikiem z tym samym motywem. Co prawda Meghan Markle nie miał go na sobie, ale postawiła na jeszcze jeden ważny element biżuterii, który również w przeszłości należał do księżnej Diany... Zobaczcie kolejny slajd!