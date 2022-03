Mecz Polska-Szwecja. Tak kibicowali Anna Lewandowska, Małgorzata Rozenek i... Antek Królikowski!

Reprezentacja Polski w piłce nożnej odnosi ostatnio coraz większe sukcesy. W eliminacjach do Mistrzostw Świata Polska wygrała już trzy spotkania i jedno zremisowała, dzięki czemu zajmuje pierwsze miejsce w grupie i mocno awansowała w rankingu FIFA. Przypomnijmy: Ogromny sukces polskiej reprezentacji. Na to czekali wszyscy kibice Dziś na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się towarzyski mecz pomiędzy Polską a Szwajcarią. Już w 4 minucie Josip Drimić strzelił gola Polakom, ale na szczęście w ostatnich sekundach pierwszej połowy Polacy, dzięki bramce Artura Jędrzejczyka, doprowadzili do remisu. Fantastycznie zaczęła się dla nas również druga połowa, bo już w 61 minucie Arkadiusz Milik strzelił gola, dzięki czemu wyszliśmy na prowadzenie, ale niestety w 87 minucie Alexander Frei doprowadził do remisu. Ostatnie minuty były bardzo napięte, a mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2:2. Oglądaliście spotkanie? Zobacz: Zwycięstwo z Niemcami da Polakom gigantyczny awans. Ich trener ma jednak swoją teorię Gwiazdy na Stadionie Narodowym: