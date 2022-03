Joanna Opozda przekazała nowe informacje na temat stanu zdrowia synka! "Vini jest bardzo dzielny"

Joanna Opozda kilka dni temu podzieliła się z fanami przykrą wiadomością - jak się okazało, mały Vincent walczy z poważną infekcją i trafił do szpitala na oddział patologii noworodka. Po kilku dniach ciszy, aktorka postanowiła poinformować swoich fanów, jak przebiega leczenie jej pociechy. Gwiazda podziękowała również za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia dla małego Vincenta. Sprawdźcie szczegóły.

Joanna Opozda pisze ze szpitala o stanie zdrowia synka

To zdecydowanie nie jest łatwy czas dla Joanny Opozdy. Najpierw media obiegła wiadomość o jej rozstaniu z Antonim Królikowskim i to zaledwie po kilku dniach od narodzin synka, a niedługo potem mały Vincent zachorował. Aktorka kilka dni temu opublikowała obszerny i przejmujący wpis, w którym poinformowała, że jej synek miał bardzo wysoką gorączkę i lekarze zdiagnozowali u niego poważną infekcję. Gwiazda dodała również, że chłopczyk musi przyjmować antybiotyk dożylnie i konieczna jest jego hospitalizacja. Fani i przyjaciele Joanny Opozdy wysłali jej oczywiście mnóstwo słów wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia dla małego Vincenta. Teraz po kilku dniach milczenia aktorka postanowiła za to wsparcie podziękować, a także krótko skomentowała stan zdrowia swojego synka, po kilku dniach pobytu w szpitalu.

- Dziękujemy za życzenia powrotu do zdrowia. Vini jest bardzo dzielny, antybiotyk działa, więc jesteśmy dobrej myśli - napisała Joanna Opozda w swojej relacji na InstaStory.

Wygląda na to, że pomimo rozstania, Joanna Opozda może liczyć na wsparcie Antoniego Królikowskiego w tej trudnej sytuacji. Ostatnio paparazzi przyłapali aktora, gdy ten odwiedzał swojego synka i żonę w szpitalu. Gwiazdor miał ze sobą torbę, którą najwyraźniej przekazał Joannie Opoździe w placówce medycznej.

Joanna Opozda w swoim poprzednim wpisie, w którym poinformowała, że jej mały synek zachorował przekazała również, że fani w ostatnim czasie mają do niej sporo pytań, a ona od dłuższego czasu milczy. Gwiazda nie sprecyzowała o co chodzi, jednak najprawdopodobniej te pytania mogą być związane z medialnymi doniesieniami dotyczącymi jej rozstania z Antonim Królikowskim. Wygląda jednak na to, że aktorka na razie nie zamierza niczego komentować, bo jak podkreśliła w swoim wpisie, teraz skupia się na swoim największym szczęściu, jakim jest Vincent. My w takim razie życzymy Joannie Opoździe dużo siły w tym trudnym czasie i trzymamy kciuki za małego Vincenta, aby jak najszybciej wrócił do zdrowia!