Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się nowym zdjęciem w sieci, po czym rozpętała się burza w komentarzach. Wszystko przez buty gwiazdy, które raczej nie przypadły do gustu części fanów. Pojawił się nawet komentarz, że gwiazda założyła buty "jak do trumny". Dlaczego tak bardzo nie spodobały się fanom? Zobaczcie i oceńcie sami. Zobacz także: Małgorzata Rozenek w botkach za 5 tysięcy złotych! Ten model to absolutny must have na wiosnę Małgorzata Rozenek-Majdan w butach jak... do trumny? Małgorzata Rozenek-Majdan kocha modę i uwielbia się nią bawić. Gwiazda bardzo często prezentuje swoje fantastyczne stylizacje, które możemy podziwiać na jej Instagramie. Zazwyczaj są one bardzo eleganckie, jednak tym razem żona Radosława Majdana postawiła na totalny luz. I o ile dres gwiazdy raczej wszystkim się spodobał, o tyle buty wywołały niemałe poruszenie. Wszystko przez to, że są dość szerokie i... rozlazłe - tzw. relaksy. Z pewnością są wygodne i można w nich przemierzać kilometry podczas spacerów, jednak internauci nie są przekonani do tej propozycji. - Okropne te buty 😩 dresik spoko ☺️ - Ale buty jak do trumny xD - Super stylizacja tylko buty załamały wszystko, ciężki but bliżej kostki ja to tak widzę ❤️ Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła odpowiedzieć na ostatni z tych komentarzy. - bardzo dobrze to widzisz 😁 ta powinno być, ale te buty są jak kapcie, a strasznie się spieszyłam po śmietanę 😜 - odpowiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan. A Wy, co sądzicie o tym looku gwiazdy? Założyłybyście takie buty? Wyświetl ten post na Instagramie. ...