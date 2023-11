Reklama

Polska zagra dziś swój ostatni mecz na Mundialu! Rozegramy spotkanie z Japonią, które będzie dla nas już tylko meczem "o honor". Dlaczego? Przegraliśmy dwa poprzednie mecze - z Senegalem i Kolumbią, nie mamy żadnego punktu, nasi przeciwnicy nadal walczą o awans z fazy grupowej. Jak w jednym z wywiadów powiedział Łukasz Fabiański, atmosfera w kadrze nie jest najlepsza. Dlaczego?

Piłkarze są załamani przegranymi spotkaniami, trener Adam Nawałka zapewne martwi się o swoją przyszłość na stanowisku selekcjonera, a do tego media donoszą o podziałach w kadrze i aferze alkoholowej! Mówi się, że w kadrze jest tzw. grupa trzymająca władzę, do której należą - Lewandowski, Krychowiak i Szczęsny. Ta trójka ma ponoć większą władzę niż trener Adam Nawałka. Do tego mówi się, że przed Mundialem piłkarze pozwalali sobie na picie alkoholu podczas zgrupowań, a trener na to nie reagował. Czy zatem dni Adama Nawałki są policzone? Wiele na to wskazuje, ale mecz z Japonią z pewnością pokaże, czy jeszcze ma pomysł na kadrę. Jaki wynik obstawiacie? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z meczu!

RELACJA Z MECZU POLSKA-JAPONIA

17.55 - KONIEC! Polska wygrywa z Japonią 1:0, ale i tak zajmujemy 4 miejsce w grupie. Dalej z naszej grupy przechodzą: Kolumbia i Japonia. Cieszy zwycięstwo, ale smuci koniec naszej przygody z Mundialem w Rosji. Jednak już za 4 lata Polska będzie... Dalej znacie!

17:40 - Na boisko weszli Sławek Peszko i Łukasz Teodorczyk. Z kolei Lewy miał w drugiej połowie świetną okazję do strzelenia gola, ale nie wykorzystał jej. Kibice sa źli:

17:18 - GOLLLL! Jan Bednarek strzelił pierwszego gola dla nas! Prowadzimy w meczu z Japonią! To nasz drugi gol na tym turnieju!

Tak strzelił Jan Bednarek:

17:12 Nadal 0:0. Mecz jest nudny, nikt nie zachwyca, Japończycy zachowują się tak jakby zerkali co chwilę na trenera, żeby dowiedzieć się, jaki jest wynik meczu Senegal-Kolumbia ( jeśli Kolumbia nie wygra, oni przejdą dalej), a my próbujemy strzelić gola, ale skuteczność na tym turnieju to nie nasza mocna strona. Kibice czekają aż na boisko wejdzie Sławek Peszko.

17:00 Trwa przerwa, a kibice na Twitterze wymieniają się opiniami. Zachwyceni nie są:

Robert Lewandowski na razie nie zachwyca. Czekamy na jego bramki!

East News

16:35 Piękna akcja Kamila Grosickiego! Nasz pomocnik oddał świetny strzał, ale bramkarz Japonii pięknie obronił. Grosik był załamany!

16.25: Za nami 20 minuta spotkania. Nadal jest 0:0. Mecz jest dosyć wyrównany, mimo wielu okazji do strzelenia bramki, nie padł jeszcze żaden gol. Możemy powiedzieć jedno - Łukasz Fabiański o wiele lepiej radzi sobie w bramce niż Wojtek Szczęsny w poprzednich spotkaniach.

East News

Skład Polski na mecz z Japonią:

Łukasz Fabiański – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Artur Jędrzejczyk – Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Rafał Kurzawa – Piotr Zieliński – Robert Lewandowski.



East News

Polska wygra z Japonią?

