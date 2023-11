Reklama

Adam Nawałka przestanie być trenerem polskiej drużyny? Po Mundialu coraz więcej mówi się o odejściu naszego selekcjonera. I choć dzięki Adamowi Nawałce nasza drużyna weszła na wyższy poziom, awansowała w wielu rankingach, zaliczyła udany występ na Euro 2016 i awansowała do Mundialu, porażka w Rosji wyjątkowo zabolała kibiców, którzy liczyli na wyjście z grupy. Tego jednak nie dokonamy. Po meczu z Japonią, piłkarze wracają do domu. Co dalej z karierą w kadrze Nawałki? Sam nie poda się do dymisji, czeka na decyzję PZPN.

Adam Nawałka odejdzie?

Umowa obowiązuje mnie do końca mundialu, interesuje mnie następny mecz (...) Oczywiście w tej sytuacji, po ostatnim meczu, oddaję się do dyspozycji zarządu, prezesa PZPN – zaznaczył selekcjoner Adam Nawałka.

A jaki plan ma Zbigniew Boniek?

- Pewien etap się zakończył (...) Trzeba się nad tym wszystkim zastanowić. Musimy pomyśleć, co dalej. Na pewno musimy zacząć budowę drużyny na kolejne eliminacje. Przed nami eliminacje Euro 2020 - powiedział Boniek.

Zmieni się drużyna, bo kilku podstawowych piłkarzy, jak Piszczek czy Fabiański, zapowiedziało odejście z kadry, ale czy zmieni się też trener?

- Wiele wskazuje, że czwartkowe spotkanie Polski z Japonią będzie ostatnim meczem Adama Nawałki w roli selekcjonera kadry - podaje gazeta.pl.

Kto ma szansę zastąpił Adama Nawałkę? Bukmacherzy mają już swoje typy. Na kogo stawiają?

Mówi się, że po Nawałce kadrę mógłby przejąć Michał Probierz, szkoleniowiec Cracovii. Na liście pojawił się też były trener Legii, Jacek Magiera czy Włoch Giani De Biasi.

Na kogo postawi Zbigniew Boniek? A może nie zmieni trenera? Jak stawiacie?

Michał Probierz - nowym trenerem polskiej kadry?