Bardzo słaby występ Polaków na mundialu w Rosji nie został pominięty przez zagraniczną prasę, w tym przez niemiecki tabloid "Bild", który poświęcił dużo miejsca Robertowi Lewandowskiemu i jego wypowiedzi na temat drużyny, która padła na poniedziałkowej konferencji (W takim stanie jeszcze go nie widzieliśmy! Załamany Robert Lewandowski na konferencji prasowej ZDJĘCIA):

Cała drużyna się starała, walczyła, aby ten wynik był jak najlepszy dla nas. Ale sama walka to za mało. Popatrzmy, w jakich klubach grają reprezentanci Kolumbii. To pokazuje różnicę pomiędzy obiema jedenastkami. Czuję teraz bezradność. Bo co z tego, że próbujesz, walczysz, ale jest poprzeczka, której nie możesz przeskoczyć - mówił Lewandowski na poniedziałkowej konferencji po meczu z Kolumbią.

Na konferencji zabrał głos również Adam Nawałka - "ZAWALILIŚMY" Adam Nawałka i Robert Lewandowski pod ostrzałem dziennikarzy!

Robert Lewandowski źle zrozumiany?

Część zrozumiała te słowa tak jakby Lewandowski oskarżał kolegów z kadry o to, że to oni zawinili. Tak zrozumiał to również niemiecki dziennik "Bild". Lewandowski postanowił się odnieść do tych słów i w wywiadzie dla tabloidu odpowiedział, jakie były jego rzeczywiste intencje:

Nie miałem zamiaru wypowiadać się źle o kolegach. Nigdy tego nie robię, nie wypowiadam się negatywnie. Zostałem źle zrozumiany - wyjaśniał Lewandowski. - Zawsze stoję za trenerem i piłkarzami tej reprezentacji - dodał Robert.

A wy jak zrozumieliście słowa Roberta? Rzeczywiście Robert oskarżał swoich kolegów? A może "Bild" przesadził, wymyślając taką interpretację jego słów?

Mecz z Japonią - mecz o honor

Przypomnijmy, Polska nie ma już żadnych szans na mundialu. Przegrywając najpierw z Senegalem, a potem z Kolumbią straciła wszelkie szanse na wyjście z grupy (Polscy piłkarze płakali po meczu z Kolumbią! To najsmutniejsze zdjęcia, jakie zobaczycie). W czwartek (28.06) o godzinie 16 zagramy z Japonią. Będzie to już niestety mecz tylko o honor...

To już koniec mundialu dla Polaków.