Jan Bednarek to nadzieja polskiej piłki! W meczu z Japonią strzelił dla nas pierwszą bramkę i został uznany przez FIFA najlepszym zagownikiem meczu! My przyjrzeliśmy się więc jego dziewczynie, pięknej Julii Nowak! Jak się poznali?

Zobacz: Jan Bednarek - to on zastąpi Glika! Kim jest jego dziewczyna? ZDJĘCIA

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU PONIŻEJ

Debiutantką w gronie polskich WAGs jest Julia Nowak, dziewczyna Jana Bednarka, obrońcy, który pierwszy mecz w polskiej kadrze rozegrał we wrześniu ubiegłego roku. Nieco wcześniej zaczął umawiać się z Julią.

– Janek napisał do mnie na Instagramie. Początkowo mu nie odpisywałam, ale on wciąż wysyłał mi zabawne filmiki i wiadomości. Jego poczucie humoru i pomysłowość sprawiły, że postanowiłam bliżej go poznać, więc przyjęłam jego zaproszenie na mecz Polska–Kazachstan. Nigdy nie interesowałam się piłką nożną i po raz pierwszy oglądałam mecz z trybun – mówi „Fleszowi” Julia.