"Taniec z gwiazdami" przez lata gościł na parkiecie największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Dużą reprezentację na parkiecie tanecznego show stanowili również aktorzy. Co ciekawe, w programie z edycji na edycję występują kolejni aktorzy kojarzeni ze swoimi rolami w "Rodzince.pl". Kto taneczną przygodę ma już za sobą, a kogo zobaczymy w najnowszej, 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Aktorzy z "Rodzinki.pl" w "Tańcu z gwiazdami"

Informacja o tym, że Kacperek z "Rodzinki.pl" wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" bardzo szybko obiegła media. To właśnie Mateusz Pawłowski stał się pierwszym potwierdzonym uczestnikiem tanecznego show, które zacznie się już wiosną. Nie będzie on jednak pierwszym aktorem z popularnego serialu, który stanie do konkurencji na parkiecie. Wcześniej na taneczną przygodę w programie zdecydowali się też m.in. Agata Kulesza, Tomasz Karolak, Julia Wieniawa i Maciej Musiał, zapisując się w historii formatu swoimi ikonicznymi tańcami.

Agata Kulesza w "Tańcu z gwiazdami"

Agata Kulesza odniosła największy sukces z całej obsady, zdobywając pierwsze miejsce w "Tańcu z gwiazdami". Wygrała wtedy nagrodę pieniężną oraz Porshe. Luksusowe auto natychmiastowo zdecydowała się oddać na cele charytatywne, sama jeżdżąc w tamtym czasie Renault Kangoo, co odbiło się szerokim echem w mediach. Oprócz tego aktorka zasłynęła też wybitnymi występami tanecznymi, w których towarzyszył jej Stefano Terazzino. W historii programu najbardziej zapisał się emocjonalny freestyle pary - będący połączeniem rumby i paso doble - do dziś oglądany przez fanów show.

Julia Wieniawa w "Tańcu z gwiazdami"

Julia Wieniawa również trenowana była przez Stefano Terazzino. Pod okiem tancerza dotarła do finału tanecznej konkurencji i zdobyła drugie miejsce. Jedną z najbardziej komentowanych choreografii pary było tango zatańczone do piosenki "El Tango De Roxanne" z "Moulin Rouge". Julia zachwyciła nie tylko krwiście czerwoną kreacją, ale przede wszystkim tańcem pełnym dynamiki i emocji. Gwiazda do dziś wykorzystuje swoje taneczne umiejętności, pokazując je między innymi podczas koncertów.

Maciej Musiał w "Tańcu z gwiazdami"

Maciej Musiał rozpoczął swoją taneczną przygodę w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" u boku tancerki Darii Sytej. Aktor z odcinka na odcinek zdobywał sobie coraz większe poparcie widzów oraz coraz wyższe noty jurorów. Choć tańce aktora były świetnie oceniane, odpadł on z programu w półfinale, zajmując 3 miejsce i wywołując tym samym falę sprzeciwu wśród niezadowolonych fanów programu.

Adam Zdrójkowski w "Tańcu z gwiazdami"

Na parkiecie tanecznego show z wymagająca konkurencją zmierzył się też drugi z "braci Boskich" - Adam Zdrójkowski, który również zakończył swoją przygodę z programem na etapie półfinału. Co ciekawe, aktor zapisał się w historii jako jeden z najmłodszych uczestników polskich edycji "Tańca z gwiazdami" (miał wtedy 16 lat). Razem z tancerką Wiktorią Omyłą wytańczyli sobie setki punktów od jury, tysiące głosów oraz sympatię telewidzów.

Tomasz Karolak w "Tańcu z gwiazdami"

Tomasz Karol to kolejny aktor z "Rodzinki.pl", który w tanecznych zmaganiach dorównał młodszym towarzyszom z planu, docierając aż do półfinału. Choć jego tańce nie były perfekcyjne, to skradł serca widzów niebywałym urokiem i kojarzonym z nim niepowtarzalnym humorem. Komplementów nie szczędzili mu też jurorzy, którzy najbardziej skupiali się na postępach, jakie Karolak prezentował z odcinka na odcinek.

Wiktoria Gąsiewska w "Tańcu z gwiazdami"

Wiktoria Gąsiewska w "Rodzince.pl" pojawiała się w roli Agaty - pierwszej dziewczyny Kuby (granego przez Adama Zdrójkowskiego). Swoim wdziękiem, urodą i tanecznym talentem zachwycała widzów "Tańca z gwiazdami" w 2018 roku, tworząc parę z tancerzem Oskarem Dziedziciem. W ostatecznym rankingu edycji uplasowała się na 9. miejscu.

Olga Kalicka w "Tańcu z gwiazdami"

Olga Kalicka - grająca w "Rodzince.pl" początkowo dziewczynę, a następnie narzeczoną oraz żonę serialowego Tomka (Macieja Musiała) również pojawiła się na parkiecie programu, zdobywając drugie najwyższe miejsce (zaraz po Agacie Kuleszy, na równi z Julią Wieniawą) wśród całej aktorskiej plejady z popularnego serialu. Olga wraz z tancerzem Rafałem Maserakiem (dziś jurorem "Tańca z gwiazdami") stanęła na drugim miejscu podium tanecznego show, porywając jury oraz publiczność przede wszystkim wykonaniami tańców latynoamerykańskich.

