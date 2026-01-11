Polska wersja programu "Taniec z Gwiazdami" zachwyciła telewidzów już w 2005 roku, by przez lata nie schodzić z ramówek najpierw telewizji TVN, później Polsatu. Brytyjski format polegający na cotygodniowej tanecznej konkurencji par składających się z gwiazdy i profesjonalnego tancerza wyjątkowo dobrze wpasował się w gusta polskiej publiki. To właśnie dzięki temu programowi sławę zdobyła jurorka Iwona Pavlović, której za stołem jurorskim na przestrzeni lat towarzyszyli między innymi Beata Tyszkiewicz, Michał Malitowski, Andrzej Piaseczny i Ewa Kasprzyk. Kiedyś w roli prowadzących szczególną sympatią cieszyli się Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski, obecnie gospodarzami formatu są Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Kto tym razem znajdzie się w gronie uczestników?

Są pierwsze nazwiska 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Fani programu wręcz nie mogą się doczekać kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami", a jeszcze wcześniej pełnej listy uczestników. Choć na pewny gwiazdorski skład najnowszej edycji popularnego programu będzie trzeba jeszcze poczekać, to spekulacji o prawdopodobieństwie wystąpienia niektórych gwiazd w formacie nie brakuje!

Na podstawie informatorów Pudelka oraz Faktu fani "Tańca z gwiazdami" dowiedzieli się, że w najnowszej edycji prawdopodobnie weźmie udział Mateusz Pawłowski znany z roli Kacperka w serialu "Rodzinka.pl". Mówi się, że zachęcony udziałem w programie kolegów i koleżanek z z planu serialowego hitu (wcześniej w formacie tańczyli Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski, Wiktoria Gąsiewska, Olga Kalicka i Julia Wieniawa) zdecydował się na wzięcie udziału w tanecznej przygodzie. Idąc tropem znajomych z aktorskiego świata, decyzję o rozpoczęciu zmagań na parkiecie ma też podjąć znana między innymi z serialu "Na dobre i na złe" oraz "Ranczo" aktorka Emilia Komarnicka.

Udział w "Tańcu z gwiazdami" zasugerował też aktor i raper Sebastian Fabijański. Opublikował teledysk, w którym wystąpił ze znaną z tanecznego programu tancerką Izabelą Skierską. Po zobaczeniu teledyskowych wspólnych scen internauci natychmiastowo zaczęli spekulować o ich wspólnym udziale w "Tańcu z gwiazdami", a sam aktor tylko podsycił domniemywania swoimi komentarzem, w którym zwrócił się bezpośrednio do produkcji formatu.

Ogromną popularność i wsparcie internautów ma też Piotr Głowacki z żoną, a wszystko dzięki ich uczestnictwie w programie "Azja Express", gdzie pokazali całej Polsce swoje osobowości. Prawdopodobnie para ma też sprawdzić swoje siły na tanecznym parkiecie.

Matka i córka w "Tańcu z Gwiazdami"?

Osoba związana z programem przekazała mediom, że w najbliższej edycji może zatańczyć matka z córką. Ze względu na ostatnią popularność w mediach w taneczne szranki na parkiecie miała stanąć aktorka Beata Ścibakówna oraz jej córka Helena Englert (zyskująca ostatnio popularność nie tylko w świecie aktorskim, lecz także muzycznym). Helena zdecydowała się jednak na zdementowanie tej informacji, przekazując w jednym z wywiadów, że chętnie weźmie udział w tanecznym show, ale jeszcze nie teraz.

Na czyj udział najbardziej liczycie w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Zobacz także: