Na początku marca rusza nowa edycja programu „Taniec z Gwiazdami” emitowanego przez Polsat. Jak poinformował serwis "Pudelek" do grona uczestników dołączy Gamou Fall i zawalczy o Kryształową Kulę. Ten niespodziewany wybór stacji zaskoczył wielu fanów programu. Kim jest 34-letni Gamou Fall?

Kim jest Gamou Fall, nowy uczestnik "Tańca z Gwiazdami"?

W kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawi się m.in. Małgorzata Potocka czy Mateusz Pawłowski. Teraz, jak donosi Pudelek, do tego grona dołączył też Gamou Fall, 34-letni aktor, model i były zawodnik Fame MMA. Ogromną rozpoznawalność przyniosła mu rola Miłosza w produkcji Netflixa "Zgon przed weselem". Wcześniej zagrał kierowcę Ubera w filmie Patryka Vegi "Botoks". Poza aktorstwem, Fall pracuje jako model i udzielał się w reklamach.

Gamou Fall rozpoczął karierę jako model i aktor. Występował w teatrze oraz pojawiał się w teledyskach takich artystów jak Sylwia Grzeszczak. Jego popularność wzrosła po udziale w produkcjach filmowych, co otworzyło mu drogę do udziału w galach Fame MMA. W 8. edycji tego wydarzenia zmierzył się z Maćkiem Szewczykiem, odnosząc zwycięstwo. Miał również zawalczyć w 10. edycji, jednak kontuzja wykluczyła go z udziału.

Co wiemy o życiu prywatnym Gamou Falla?

Gamou Fall urodził się w Polsce. Jego ojciec pochodzi z Senegalu, a matka jest Polką. Aktor mierzy około 190 cm wzrostu i w przeszłości walczył w kategorii półśredniej do 77 kilogramów. Jest aktywny na Instagramie, gdzie publikuje treści pod nazwą @iamgamoufall. Choć jego życie prywatne nie jest szeroko komentowane, wiadomo, że nie dzieli się publicznie informacjami o swoim związku.

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" pomoże mu osiągnąć sukces?

Gamou Fall nie kryje ambicji wejścia do polskiego mainstreamu i zdobycia trwałej popularności. Udział w „Tańcu z Gwiazdami” może być dla niego przełomowym momentem.

Mówię: kurde, w takim mainstreamowym, (...) kinie w Polsce nie ma czarnego aktora, którego po prostu wymienisz imię i nazwisko, który jest Polakiem i ludzie będą wiedzieli - tak, wiesz - o kogo chodzi, tak jak wspomniałem wcześniej. O, Tomasz Karolak - jak zapytasz na ulicy po prostu kogokolwiek, to wszyscy będą wiedzieli. I miałem takie przeświadczenie, że chcę to zrobić, że chcę jakby być, że chcę to zrobić, chcę być tą pierwszą osobą, która faktycznie do tego mainstreamu wejdzie - mówił aktor w Polskim Radiu RDC.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia