Temat kontrowersyjnego Mateusz Magi nie schodzi z czołówek mediów od kilku tygodni. Niedawno uczestnik "Top Model" wydał oświadczenie, w którym wyznał, że grożono mu śmiercią i pobiciem. W jego obronie stanęło już kilka osób, w tym jeden z jurorów Top Model, Michał Piróg. Przypomnijmy: Michał Piróg zabrał głos w sprawie Mateusza Magi

Oprócz pozytywnych odbiorców, znalazło się też liczne grono internetowych hejterów, którzy nieustannie komentują każde posunięcie Magi. Krytyka w internecie i prześmiewcze wpisy doprowadziły nawet do stanów depresyjnych i serii wizyt u psychologa.

Z racji androgynicznego wyglądu i wysokiego głosu pojawiło się wiele spekulacji na temat orientacji seksualnej Magi. Oliwy do ognia dolał fakt, że w obronie modela solidarnie stanęła społeczność gejowska. Poniekąd Mateusz Maga odniósł się do tej sprawy w ostatnim wywiadzie:

Powiem tylko, że aktualnie jestem singlem i jest mi z tym wygodnie. Nie zamierzam być w związku w przyszłości z nikim - wyznał w rozmowie z Life4style.pl

Czy tą odpowiedzią rozwiał jakiekolwiek wątpliwości? A może znów podsyci zainteresowanie wokół siebie?

