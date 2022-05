Anna Starmach w długiej białej kreacji na weselu znajomych. Fani oburzeni. Odpowiedziała

Julia Wieniawa pochwaliła się na Instastories relacją z wesela, na którym pojawiła się jako gość. Gwiazda niedawno wróciła z włoskich wakacji, które spędziła w willi Stefano Terrazzino i podkreśliła swoją opaleniznę, wybierając odważną stylizację na wesele. Jak wiadomo gwiazda nie boi się odważnych kreacji, ale krótka biała mini z odsłoniętymi plecami wzbudziła spore kontrowersje. Do niedawna biel na weselach była zarezerwowana jedynie dla panny młodej! Spójrzcie na kreację Julii Wieniawy? Nie za odważna na wesele? Zobacz także: Sylwia Bomba przyćmiła pannę młodą na weselu?! Fani: "Mam nadzieję, że nie sprawiłaś przykrości młodej" Szukasz wygodnego i modnego obuwia na wesele? Koniecznie wejdź na tę stronę i wykorzystaj dostępny w Deichmann kod rabatowy . Julia Wieniawa w białej sukience na weselu! Julia Wieniawa zdecydowała się na kreację marki Marlu. Odważna sukienka wywołała w sieci niemałe kontrowersje. Jeszcze niedawno total look w białym kolorze na weselu miała na sobie jedynie panna młoda, wyróżniając się tym samym wśród gości. Jednak gwiazda postanowiła przełamać tę tradycję (a może taki był dress code wesela?) i oprócz krótkiej białej sukienki wybrała też białe sandałki i torebkę w tym samym kolorze. Trzeba przyznać, że gwiazda wygląda doskonale, ale czy to idealna stylizacja na wesele? To nie jedyna weselna kreacja, która w weekend wywołała burzą w sieci. Wcześniej to Sylwia Bomba spotkała się z hejtem . Sukienka, którą wybrała gwiazda "Gogglebox" wygląda niemal jak ślubna, co nie spodobało się wielu Internautom, co napisali wprost pisząc pod zdjęciem: - Pięknie wyglądasz ale ja jako przyszła panna młoda serio to bym się wściekła jak by mi koleżanka przyszła w...