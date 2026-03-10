9 marca warszawski teatr Garnizon Sztuki stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaprezentowali na tej scenie premierę spektaklu „Siedem”. To właśnie tego wieczoru emocje sięgnęły zenitu, a publiczność od pierwszych minut była trzymana w nieustannym napięciu. Zgromadzeni widzowie nie spodziewali się, że przedstawienie dostarczy im aż tylu wrażeń. Wśród nich była Emilia Dankwa znana z "Rodzinki.pl", która podzieliła się w sieci swoimi przemyśleniami dotyczącymi spektaklu.

Emilia Dankwa o spektaklu Kaczorowskiej i Rogacewicza

To była zdecydowanie jedna z bardziej gorących premier. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nad "Siedem" pracowali już od miesięcy. Swoim projektem pochwalili się niedługo po eliminacji z "Tańca z Gwiazdami", gdzie nie tylko występowali jako duet, ale również potwierdzili swój związek. Wczoraj miaj miejsce ich wielki dzień.

Wśród gości na premierze "Siedem" znaleźli się przedstawiciele świata show-biznesu i teatru, m.in. Rafał Maserak, Emilia Dankwa oraz Anna Korcz. Na czerwonym dywanie nie brakowało eleganckich stylizacji i błyśnięć fleszy fotoreporterów. Jednak cała uwaga skupiona była na duecie aktorskim wieczoru. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się na scenie i zrobili wrażenie na Emilii Dankwie, która podzieliła się swoimi przemyśleniami w sieci:

Dawno nie czułam się tak poruszona… Są takie wydarzenia, które zostają w człowieku na zawsze. Parę godzin temu miałam zaszczyt doświadczenia czegoś magicznego.

Dalej kontynuowała:

''Siedem'' stworzone przez Agnieszkę i Marcina jest najlepszym spektaklem, jaki kiedykolwiek widziałam. To Sztuka pełna prawdy, miłości i życia. Emocje, które towarzyszyły mi tego wieczoru, są nie do opisania. Siedząc w pierwszym rzędzie z podziwem obserwowałam każdy detal, który tworzył tą piękną całość. To taneczne Dzieło naprawdę trzeba zobaczyć na własne oczy i do tego Was - znajomych i obserwatorów - z głębi serca zachęcam.

Na koniec zwróciła się do Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza:

Ago, Marcinie - jestem Wami absolutnie zachwycona. Dziękuję za ten magiczny wieczór. Szczęścia, miłości i sukcesów Kochani!

Kaczorowska i Rogacewicz całują się na premierze "Siedem"

Spektakl "Siedem" ukazuje historię spotkania kobiety i mężczyzny, którzy próbują rozpocząć życie od nowa. Całość podzielono na siedem odsłon wolności, z których każda dotyka innych emocji, doświadczeń i wyborów bohaterów. Taka konstrukcja pozwoliła publiczności głęboko wczuć się w sytuację postaci i intensywnie przeżywać to, co działo się na scenie. W trakcie spektaklu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaprezentowali pełen wachlarz emocji, a ich gra aktorska przyciągała uwagę każdego obecnego na widowni. Artystyczna swoboda, jaką pokazali podczas występu, była widoczna w każdym geście i spojrzeniu. Atmosfera w teatrze gęstniała z każdą kolejną odsłoną, a widzowie z zapartym tchem śledzili rozwój akcji. Poruszenie nastąpiło w finałowej scenie spektaklu. Na środku sceny, przy pełnej sali, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie szczędzili sobie czułości i wymienili gorący pocałunek.

fot. Paweł Wodzyński/East News

