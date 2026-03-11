Nie jest tajemnicą, że Marcin Rogacewicz razem z Agnieszką Kaczorowską od miesięcy współpracowali nad spektaklem tanecznym, którego premiera odbyła się 10 marca 2026 roku. Chwilę przede wydarzeniem aktor zdradził prawdę o swoich trudnych emocjach.

Marcin Rogacewicz w szczerym wyznaniu o swoich uczuciach

Marcin Rogacewicz wraz z Agnieszką Kaczorowską tuż po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami" ogłosili wspólny projekt, gdyż nie chcąc kończyć swojej tanecznej przygody. Poinformowali o powstaniu spektaklu tanecznego zatytułowanego "7", a bilety na pierwsze terminy sprzedały się jak świeże bułeczki, W rozmowie z Pudelkiem Marcin Rogacewicz zdradził, że początki współpracy nad spektaklem z Agnieszką Kaczorowską nie należały do najłatwiejszych.

Aktor w szczerych słowach przyznał, że w trakcie przygotowań do tanecznego spektaklu nieraz towarzyszyły mu łzy.

Początki prób były bardzo interesujące, bo były bardzo osobiste i pamiętam, że chusteczek sporo potrzebowałem do tego, żeby wytrzeć łzy wyznał Rogacewicz.

W dalszej części tej samej rozmowy Marcin przyznał, że odrobił swoje artystyczny lekcje. Powiedział, że występ w projekcie z Agnieszką Kaczorowską traktuje jak zadanie, w którym zobowiązany jest poskromić swoje emocje i skupić się na wywołaniu ich w oglądającej widowisko publice.

Dzisiaj już jestem umocowany aktorsko bardzo w tym i traktuję to bardzo zadaniowo (...). Mówię: musisz się pozbierać, bo to nie ty płaczesz, to ewentualnie widz powinien płakać. Aktor jakby się musi tam zatrzymać, zahamować, więc wrzuciłem ten hamulec i po prostu wykonałem swoje zadanie aktorskie powiedział Marcin.

Wielkie emocje tuż po premierze spektaklu Kaczorowskiej i Rogacewicza

Oficjalna premiera dwójkowego spektaklu "7" odbyła się w teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie. Na wydarzeniu nie zabrakło znanych nazwisk, a internauci szybko zapoznać mogli się z recenzjami spektaklu Kaczorowskiej i Rogacewicza na gorąco. Po premierze głos zebrała również para tancerzy, zapowiadając trasę ze spektaklem po całej Polsce.

Pierwszy pomysł na spektakl we dwoje pojawił się 13 miesięcy temu… w międzyczasie postanowiliśmy, że będzie to spektakl taneczny… i tak po roku od pierwszej myśli, ruszamy w trasę z naszym '7' napisali Agnieszka i Marcin na Instagramie.

