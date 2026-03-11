Marcin Rogacewicz wyznał prawdę o Agnieszce Kaczorowskiej. Już nie ukrywa swoich emocji
Marcin Rogacewicz zdecydował się na zaskakujące wyznanie. W ostatnich tygodniach razem z Agnieszką Kaczorowską chętnie pokazywał przygotowania do spektaklu "7" . Teraz zdradził całą prawdę na temat swoich emocji.
Nie jest tajemnicą, że Marcin Rogacewicz razem z Agnieszką Kaczorowską od miesięcy współpracowali nad spektaklem tanecznym, którego premiera odbyła się 10 marca 2026 roku. Chwilę przede wydarzeniem aktor zdradził prawdę o swoich trudnych emocjach.
Marcin Rogacewicz w szczerym wyznaniu o swoich uczuciach
Marcin Rogacewicz wraz z Agnieszką Kaczorowską tuż po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami" ogłosili wspólny projekt, gdyż nie chcąc kończyć swojej tanecznej przygody. Poinformowali o powstaniu spektaklu tanecznego zatytułowanego "7", a bilety na pierwsze terminy sprzedały się jak świeże bułeczki, W rozmowie z Pudelkiem Marcin Rogacewicz zdradził, że początki współpracy nad spektaklem z Agnieszką Kaczorowską nie należały do najłatwiejszych.
Aktor w szczerych słowach przyznał, że w trakcie przygotowań do tanecznego spektaklu nieraz towarzyszyły mu łzy.
Początki prób były bardzo interesujące, bo były bardzo osobiste i pamiętam, że chusteczek sporo potrzebowałem do tego, żeby wytrzeć łzy
W dalszej części tej samej rozmowy Marcin przyznał, że odrobił swoje artystyczny lekcje. Powiedział, że występ w projekcie z Agnieszką Kaczorowską traktuje jak zadanie, w którym zobowiązany jest poskromić swoje emocje i skupić się na wywołaniu ich w oglądającej widowisko publice.
Dzisiaj już jestem umocowany aktorsko bardzo w tym i traktuję to bardzo zadaniowo (...). Mówię: musisz się pozbierać, bo to nie ty płaczesz, to ewentualnie widz powinien płakać. Aktor jakby się musi tam zatrzymać, zahamować, więc wrzuciłem ten hamulec i po prostu wykonałem swoje zadanie aktorskie
Wielkie emocje tuż po premierze spektaklu Kaczorowskiej i Rogacewicza
Oficjalna premiera dwójkowego spektaklu "7" odbyła się w teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie. Na wydarzeniu nie zabrakło znanych nazwisk, a internauci szybko zapoznać mogli się z recenzjami spektaklu Kaczorowskiej i Rogacewicza na gorąco. Po premierze głos zebrała również para tancerzy, zapowiadając trasę ze spektaklem po całej Polsce.
Pierwszy pomysł na spektakl we dwoje pojawił się 13 miesięcy temu… w międzyczasie postanowiliśmy, że będzie to spektakl taneczny… i tak po roku od pierwszej myśli, ruszamy w trasę z naszym '7'
Zobacz także:
- Kaczorowska i Rogacewicz nie szczędzili sobie czułości na premierze swojego spektaklu
- Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili radosne wieści. To się dzieje
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.