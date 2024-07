1 z 9

Martyna Wojciechowska zostanie mamą? Jak donosi magazyn "Show", dziennikarka zdecydowała się na adopcję! Gwiazda TVN sprawiła swojej córce Marysi rodzeństwo, bowiem zdecydowała się na adopcję dzieci, które poznała podczas swoich podróży i kręcenia programu "Kobieta na krańcu świata". W niektórych przypadkach formalności są dopiero w toku.

"Nie wymieniam konkretnej liczby tych dzieci, bo jestem w trakcie pewnych procesów, więc za wcześnie o tym mówić, ale poczucie odpowiedzialności już mam", mówi w rozmowie z "Show" gwiazda TVN.

Martyna Wojciechowska zdecydowała się na adopcję!

Co na to jej córka Marysia? Dziennikarka zapewnia, że jej córka bardzo cieszy się z tego, że ma wielką rodzinę i liczy na to, że wkrótce odwiedzi swoje rodzeństwo. Córeczka przyzwyczaiła się już, że jej mama często wyjeżdża i właśnie podczas tych podróży poznaje dzieci, którym chciałaby pomóc.

"Najbliższa mojemu sercu jest Kabula z Tanzanii, która oficjalnie przed sądem musiała zeznać, że jest pod moją opieką", mówi Martyna.

Kim jest Kabula? Zobaczcie, kogo Martyna Wojciechowska zdecydowała się adoptować!

