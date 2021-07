Martyna Wojciechowska znalazła ukojenie po rozstaniu: "Niczego nie potrzebuję teraz bardziej"

Niedawno w mediach pojawiły się plotki, że Martyna Wojciechowska zaczęła spotykać się ze znanym gwiazdorem. Podróżniczka miała się związać z Przemkiem Kossakowskim, którego widzowie mogą kojarzyć ze stacji TTV. 46-latek ma tam programy, w których pokazuje swoje dalekie podróże. Przemek Kossakowski nie boi się także poddawać różnym eksperymentom. Jakiś czas temu mężczyzna podpiął się pod maszynę, która wywoływała u niego bóle podobne do tych, jakie odczuwają kobiety podczas porodu. Co łączy Martynę Wojciechowską i Przemka Kossakowskiego? Przemek Kossakowski był ostatnio bohaterem programu "Uwaga! Kulisy sławy". Wystąpiła w nim również Martyna Wojciechowska, która w enigmatyczny sposób skomentowała plotki na temat ich rzekomego romansu. Podróżniczka przyznała, że faktycznie znalazła w nim bratnią duszę. - To jest wariat. A mi się to bardzo podoba - stwierdziła Martyna Wojciechowska. Czy to oznacza, że Przemek Kossakowski i Martyna Wojciechowska są parą? Niestety, oboje nie dali jednoznacznej odpowiedzi. Wygląda jednak na to, że coś jest na rzeczy... POLECAMY: Martyna Wojciechowska spotyka się ze znanym gwiazdorem? To spore zaskoczenie! Czy to on skradł serce Martyny Wojciechowskiej? Co ich łączy?