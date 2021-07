Od rozstania Wojciechowska i Kossakowski ze sobą nie rozmawiają. Jest szansa na pojednanie?

Ciągle trudno w to uwierzyć. Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski nie są już razem! Gdy jeden z portali napisał, że to Kossakowski podjął decyzję o rozstaniu i wyprowadził się z domu zaledwie trzy miesiące po ślubie, wiele osób nie dowierzało, że ta informacja jest prawdziwa. Magazyn "Party" skontaktował się z menadżerką Martyny Wojciechowskiej, ta jednak nie chciała tego komentować. Kilka dni później wątpliwości rozwiała sama podróżniczka.

„(...) chciałabym, żebyście usłyszeli kilka słów bezpośrednio ode mnie. Po 3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie”, napisała Martyna na Instagramie.

Po osobistym wpisie Wojciechowskiej internauci zaczęli snuć domysły, co takiego musiało się wydarzyć, że koniec małżeństwa dziennikarki nastąpił „z dnia na dzień”. Pomysłów nie brakowało. Na Kossakowskiego z dnia na dzień wylała się fala hejtu, bo to właśnie jego fani oskarżyli o rozpad tego związku. Wreszcie prowadzący „Down the Road. Zespół w trasie” postanowił zabrać głos.

„Nie chcę uciekać od odpowiedzialności (...) Ważne i bolesne decyzje nie są podejmowane z dnia na dzień. To zawsze trudny i skomplikowany proces. Nie zawsze go widzimy, a czasami pochłonięci własną wizją świata widzieć nie chcemy”, dodał.

Co się naprawdę wydarzyło w małżeństwie Wojciechowskiej i Kossakowskiego? Czy para zdecyduje się na rozwód, czy weźmie na przeczekanie i... da sobie jeszcze jedną szansę?

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski są w trakcie rozwodu?

Jeszcze w styczniu, tuż przed wyprowadzką, Przemek Kossakowski był gościem Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Newonce.radio. Wówczas nic nie wskazywało, że małżeństwo z Martyną Wojciechowską przechodzi kryzys.

„Jestem w fazie wielkiej stabilizacji, ale nie chcę przysypiać na niej. Wiem, że w każdej chwili może się coś wydarzyć”, mówił podróżnik.

Instagram/Martyna Wojciechowska

Przyznawał, że medialny szum czasem go przeraża. Czyżby rzeczywiście miał dosyć zainteresowania prasy jego życiem prywatnym?

„Jestem gościem, który dokonywał w życiu wyborów, które wyrzucały go w ciszę (...). Trzy lata temu spakowałem samochód, wyjechałem na Podlasie i mieszkałem tam rok. Sam. W ciszy. (...) Mieszkam w Warszawie tylko przez związek”, wyznał.

Zapytany przez dziennikarzy o najskrytsze marzenia, odpowiedział:

„Marzę czasem, żeby mieć spokój. Im więcej tego wszystkiego dzieje się wokół mnie, tym bardziej mam ochotę... (...) No, to takie ucieczkowe”.

Czy Kossakowski znowu „uciekł” na Podlasie? Nie wiadomo. I on, i Martyna zawsze byli bardzo dyskretni, jeśli chodzi o sprawy prywatne. Nie opowiadali wylewnie o początkach swojego związku, więc tym bardziej pewnie nie będą chcieli opowiadać o jego końcu. Choć wiele osób nadal wierzy, że to tylko kryzys... Jak ustaliło „Party”, od kiedy Kossakowski wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania na warszawskim Żoliborzu, Martyna prawie w ogóle nie ma z nim kontaktu. To na pewno trudna sytuacja także dla 13-letniej Marysi, która zaprzyjaźniła się z partnerem mamy. Teraz Kossakowski pracuje na planie następnej, 3. już edycji „Down the Road”, która kręci w Turcji. Z kolei Martyna nagrywa nowe odcinki „Kobiety na krańcu świata”.

„Minęło wiele miesięcy, jednak smutek nie mija. Zapewne możecie sobie wyobrazić, co czuję i jak trudny jest to czas dla mnie i dla Marysi”, napisała podróżniczka na Instagramie.

Z powodu pracy przy programie w najbliższym czasie rzadko będzie bywać w Warszawie. Mówi, że z dala od zgiełku czuję się zawsze najbardziej spokojna i wyciszona. Czy Wojciechowska i Kossakowski naprawdę nie widzą już dla siebie wspólnej przyszłości? Plotkuje się, że para czeka na termin rozprawy rozwodowej. Czy rzeczywiście do niej dojdzie? Czas pokaże.

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski tworzyli szczęśliwą parę przez trzy lata. Do tej pory ich fani nie mogą uwierzyć, że już nie są razem – małżeństwo gwiazd rozpadło się trzy miesiące po ślubie. Teraz każde z nich rzuciło się w wir pracy.

Z wpisu dziennikarki wynika, że decyzję o zakończeniu małżeństwa podjął Przemysław Kossakowski. Co go to tego skłoniło? Tego żadne z nich publicznie nie chce na razie ujawniać.