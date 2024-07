Martyna Wojciechowska zaskoczyła swoją decyzją! Oznajmiła na Facebooku, że po 10 latach pracy zrezygnowała ze stanowiska redaktor naczelnej miesięcznika "National Geographic Polska". Co dalej z jej karierą? Wojciechowska została dyrektor programową kanału podróżniczego Travel Channel.

Wojciechowska z pewnością nie zamierza się rozwijać. Wręcz przeciwnie! Odchodzi z "National Geographic" po to by kontynuować swoją karierę w Travel Channel jako dyrektor programowa.

Teraz przede mną nowe wyzwania. Wierzę, że odwaga polega na tym, żeby nieustannie szukać nowych możliwości i mieć otwartość na to, co nieznane - to esencja mojego życia. Ruszam dzisiaj w kolejną podróż, tym razem z Travel Channel. Zostałam dyrektor programową kanału podróżniczego, którego celem jest inspirowanie Was i zabieranie na niesamowite krańce świata. Także z kolejną serią mojego programu już jesienią i nowymi, polskimi produkcjami - dodała Wojciechowska.