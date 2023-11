Martyna Wojciechowska udzieliła szczerego wywiadu w magazynie "Zwierciadło", w którym opowiedziała o sytuacji na ściance podczas balu Fundacji TVN i zdjęciach, które wywołały ogromne emocje. Okazało się, że podróżniczka wcale nie chciała publicznie okazywać czułości partnerowi, a jedynie szeptała mu coś na ucho!

Po raz pierwszy poszłam na przyjęcie z moim partnerem. (...) Stanęliśmy na tzw. ściance, próbowałam wcześniej tłumaczyć, że będzie dużo fleszy, dziennikarzy, zamieszania i tak też się stało. Ale Przemek, jednak zaskoczony tym tłumem naprzeciwko nas, powiedział (...) coś w stylu: "Skąd tu tyle fotoreporterów?" Nachyliłam się do niego i powiedziałam na ucho: "Słuchaj, ludzie potrafią czytać z ruchu warg", i zaczęłam się śmiać. To był ułamek sekundy. Następnego dnia przeczytałam, że zamiast stanąć jak człowiek, to wieszałam się na nim "rozpalona do czerwoności". Że Martyna Wojciechowska sprzeniewierzyła się wszystkim wyznawanym do tej pory wartościom - wyjaśniła Martyna Wojciechowska.