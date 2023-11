Reklama

Martyna Wojciechowska wzięła udział w cyklu wywiadów "Sztuki walki" przeprowadzanych przez Annę Lewandowską. Głównym tematem rozmowy było macierzyństwo. Podróżniczka zdradziła, co dla niej oznacza bycie mamą, i jak to doświadczenie ją zmieniło. Okazuje się, że Wojciechowska przez długi czas była przekonana, że nie może mieć dzieci. Taką diagnozę postawili jej lekarze. Zobaczcie, co powiedziała o swojej ciąży...

W jaki sposób Martyna Wojciechowska dowiedziała się o ciąży?

W trakcie wywiadu podróżniczka zdradziła, że kiedy dowiedziała się o ciąży, początkowo nie mogła w to uwierzyć. W końcu przez lata była świadoma, że nie może mieć dzieci. Kiedy zrobiła pierwszy test ciążowy nadal nie wierzyła w ciążę, i jak przyznała zrobiła ich aż siedem...

Niezgodnie z moją dewizą życiową: Niemożliwe nie istnieje, pomyślałam, że to… niemożliwe! Byłam w dosyć szczególnej sytuacji, bo zdaniem lekarzy nie mogłam mieć dzieci. Byłam więc absolutnie zaskoczona i nie mogłam w to uwierzyć. Funkcjonowałam wtedy w dużym pędzie: miałam nową pracę, nie miałam etatu i pojęcia, jak mój pracodawca na to zareaguje, miałam zaplanowane kilka wypraw. Zrobiłam siedem testów ciążowych, bo uważałam, że są jakieś wadliwe. Do dziś trzymam je na pamiątkę (śmiech). To wszystko było mieszanką zaskoczenia, strachu i radości oraz poczuciem, że dzieje się coś wyjątkowego - przyznała Martyna Wojciechowska.

Jak się okazuje, w życiu Martyny Wojciechowskiej wszystko jest możliwe. Tak szczerego wyznania podróżniczki jeszcze nie było!

Martyna Wojciechowska pokazała rodziców.

